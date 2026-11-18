馬斯克雙連發 預告推無方向盤Model Y、機器人2個月內秀肌肉
馬斯克透露，特斯拉將在2個月內展示Optimus機器人，並計畫推出沒有方向盤與踏板、可載6至7人的自駕版Model Y。
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馬斯克透露，特斯拉將在2個月內展示Optimus機器人，並計畫推出沒有方向盤與踏板、可載6至7人的自駕版Model Y。
億萬富豪馬斯克預告，特斯拉將在兩個月內進行Optimus機器人示範展示，該公司也計畫生產沒有方向盤、具有自動駕駛功能的Model Y休旅車。
儘管馬斯克正隨美國總統川普前往中國深圳出席APEC峰會行程，但他途中行程滿檔，利用視訊方式遠距參與在美國舉行的兩場論壇。
馬斯克在18日在紐約時報DealBook高峰會上表示，特斯拉希望推出一款用於叫車服務的全自駕車款，車內空間足以容納「一家人」。
他說：「因此，我們計畫推出一款自動駕駛版 Model Y，不會配備方向盤和踏板，而且適合載運六至七人的團體。」
特斯拉目前已經擁有僅兩人座的自駕車款Cybercab，該車款已投入特斯拉的Robotaxi自駕計程車服務，不過特斯拉近期也已開放消費者訂購，做為私人用車。自駕版Model Y的載客人數將超過Cybercab。
Model Y目前是特斯拉最暢銷的電動車。馬斯克周三表示，最新推出的車型、加大型Model YL，已成為最受歡迎的版本。
他說：「我認為，我們可能需要將所有Model Y的產線都改為生產YL，因為從市場反應來看，這似乎是大多數消費者想要的車款。」
馬斯克同日另外在德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會上 ，表示SpaceX正在投入研發AI模型Grok 4.8，此外，特斯拉將在兩個月內進行Optimus機器人示範展示。他說，機器人的最佳用途將事重工業領域的工作，可能聚焦於採礦和冶煉礦石等工作。
他表示特斯拉將推出自動駕駛版Model Y，車內不配方向盤和踏板，定位為叫車服務用車，且可容納6至7人，明顯比Cybercab更適合載客。 馬斯克希望打造一款用於Robotaxi叫車服務的全自駕車，讓車內空間更大、乘坐人數更多，滿足家庭或團體移動需求，強化特斯拉自駕生態。 他提到SpaceX正在研發AI模型Grok 4.8，並透露特斯拉會在2個月內進行Optimus機器人示範展示，且機器人未來最適合投入採礦、冶煉等重工業。
精華 FAQ
他表示特斯拉將推出自動駕駛版Model Y，車內不配方向盤和踏板，定位為叫車服務用車，且可容納6至7人，明顯比Cybercab更適合載客。
馬斯克希望打造一款用於Robotaxi叫車服務的全自駕車，讓車內空間更大、乘坐人數更多，滿足家庭或團體移動需求，強化特斯拉自駕生態。
他提到SpaceX正在研發AI模型Grok 4.8，並透露特斯拉會在2個月內進行Optimus機器人示範展示，且機器人未來最適合投入採礦、冶煉等重工業。
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