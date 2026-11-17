繼微軟、美航管後又一樁 蘋果證實多項服務大當機
蘋果17日爆發大規模線上服務異常，iCloud、App Store、Apple Pay等多項功能受影響，官方尚未回應，且事件發生在全球多起系統故障頻傳之際。
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蘋果17日爆發大規模線上服務異常，iCloud、App Store、Apple Pay等多項功能受影響，官方尚未回應，且事件發生在全球多起系統故障頻傳之際。
蘋果公司（Apple）線上服務17日發生大規模異常，部分用戶無法登入iCloud及使用多項蘋果服務。蘋果官方支援頁面已證實，iCloud帳號與登入功能及其他服務出現問題；用戶也紛紛反映帳號遭強制登出後無法重登，甚至無法啟用新購入的iPhone。
根據網路服務中斷追蹤網站Downdetector數據，通報量激增的受影響服務包括：
●Apple支援（Apple Support）
●iCloud
●Apple Pay
●App Store
●Apple商務管理（Apple Business Manager）
●Apple Music
●Apple Store
●「使用Apple登入」（Sign In With Apple）
●Apple Card
除了上述服務，蘋果官方系統狀態頁面也顯示，讓用戶直接在手機或平板購買保固的「裝置端AppleCare」（AppleCare on Device）服務中斷。截至美東時間17日下午1時10分，官方頁面亦將App Store與Apple Music列為中斷狀態；直到下午1時41分左右，Downdetector上的異常通報量才開始略為趨緩。蘋果目前尚未對此做出回應。
值得注意的是，過去一周全球與美國接連爆發多起重大網路與系統中斷事件。微軟（Microsoft）11月12日因技術問題導致Outlook與Teams停擺逾30小時；13日全美空中交通因技術故障全面停飛，造成數千架次航班取消或延誤；16日摩根大通（JPMorgan Chase）系統異常波及多家美國大型銀行網銀數小時；CNN 17日更報導，連美國國家安全局（NSA）使用的高度機密通訊網路也發生中斷。
受影響服務包括iCloud、Apple Support、Apple Pay、App Store、Apple Business Manager、Apple Music、Apple Store、Sign In With Apple、Apple Card，以及AppleCare on Device等多項功能。 不少用戶反映帳號被強制登出後無法重新登入，也有人無法啟用新購入的iPhone，顯示這次故障不只影響雲端登入，連裝置啟用流程也受到波及。 這次故障發生前後，全球已接連出現多起重大中斷，包括微軟Outlook與Teams停擺、美國空管故障、摩根大通網銀異常，以及NSA通訊網路中斷，顯示系統穩定性備受關注。
精華 FAQ
受影響服務包括iCloud、Apple Support、Apple Pay、App Store、Apple Business Manager、Apple Music、Apple Store、Sign In With Apple、Apple Card，以及AppleCare on Device等多項功能。
不少用戶反映帳號被強制登出後無法重新登入，也有人無法啟用新購入的iPhone，顯示這次故障不只影響雲端登入，連裝置啟用流程也受到波及。
這次故障發生前後，全球已接連出現多起重大中斷，包括微軟Outlook與Teams停擺、美國空管故障、摩根大通網銀異常，以及NSA通訊網路中斷，顯示系統穩定性備受關注。
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