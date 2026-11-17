蘋果公司（Apple）線上服務17日發生大規模異常，部分用戶無法登入iCloud及使用多項蘋果服務。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果17日爆發大規模線上服務異常，iCloud、App Store、Apple Pay等多項功能受影響，官方尚未回應，且事件發生在全球多起系統故障頻傳之際。

蘋果公司（Apple ）線上服務17日發生大規模異常，部分用戶無法登入iCloud及使用多項蘋果服務。蘋果官方支援頁面已證實，iCloud帳號與登入功能及其他服務出現問題；用戶也紛紛反映帳號遭強制登出後無法重登，甚至無法啟用新購入的iPhone 。

根據網路服務中斷追蹤網站Downdetector數據，通報量激增的受影響服務包括：

●Apple支援（Apple Support）

●iCloud

●Apple Pay

●App Store

●Apple商務管理（Apple Business Manager）

●Apple Music

●Apple Store

●「使用Apple登入」（Sign In With Apple）

●Apple Card

除了上述服務，蘋果官方系統狀態頁面也顯示，讓用戶直接在手機或平板購買保固的「裝置端AppleCare」（AppleCare on Device）服務中斷。截至美東時間17日下午1時10分，官方頁面亦將App Store與Apple Music列為中斷狀態；直到下午1時41分左右，Downdetector上的異常通報量才開始略為趨緩。蘋果目前尚未對此做出回應。

值得注意的是，過去一周全球與美國接連爆發多起重大網路與系統中斷事件。微軟 （Microsoft）11月12日因技術問題導致Outlook與Teams停擺逾30小時；13日全美空中交通因技術故障全面停飛，造成數千架次航班取消或延誤；16日摩根大通（JPMorgan Chase）系統異常波及多家美國大型銀行網銀數小時；CNN 17日更報導，連美國國家安全局（NSA）使用的高度機密通訊網路也發生中斷。