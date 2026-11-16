DeepSeek因算力不足限縮使用 長對話、每日額度雙雙受限

DeepSeek近日對App及網頁版實施使用限制，部分用戶反映，每日使用量達到上限時，系統會顯示「伺服器繁忙，使用額度已達上限」，並提示將於11月17日凌晨1時恢復。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek因算力與伺服器壓力，對App及網頁版長對話和每日額度實施限制，且近月服務中斷頻繁，API調用量也大幅攀升。

中國人工智慧 （AI）模型DeepSeek 近日對App及網頁版的長對話功能實施使用限制，部分用戶收到系統提示，顯示原因為「算力不足」。多名用戶反映，系統提示「算力不足，不再支持超過7天不活躍的長對話」，單次輸入文字上限也縮短至約4萬字，每日對話額度同樣受到限制。

據「IT之家」16日報導，部分用戶自15日起陸續反映DeepSeek的使用限制。當用戶每日使用量達到上限時，系統會顯示「因伺服器繁忙，使用額度已達上限」的提示。截至16日發稿時，DeepSeek尚未針對此次使用限制發布單獨的官方公告，也未公布恢復時間表。

報導指出，根據DeepSeek官方服務狀態頁面紀錄，今年10月以來，平台已發生8起服務中斷，涉及對話服務及V4 Pro、V4.1 Flash等應用程式介面（API）。今年8月至10月，V4.1 Flash API的可用率為99.46%。

此外，需求端的成長也是壓力來源之一。報導引述多模型整合平台OpenRouter的每周排行榜指出，10月19日至25日，DeepSeek V4.1 Flash的Token（詞元）調用量達33.6兆，較前一周大增801%，居全球首位，而7月底至8月初的每周調用量為7.22兆，不到3個月成長超過4倍。