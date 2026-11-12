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微軟365全球大當機 Outlook、Teams受影響 AI工具也停擺

編譯簡國帆／綜合外電
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微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名...
微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟365旗下Outlook與Teams在全球多地大規模當機，影響上千名用戶；微軟正排查Exchange Online問題，並逐步恢復受影響服務。

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。

這些服務約略在美東時間12日下午1時（台灣時間13日）凌晨2時前不久，開始中斷，當時超過13萬名用戶在Downdetector.com回報Outlook有問題，亞馬遜AWS和Google用戶也陸續回報服務中斷。

之後回報Outlook遭遇問題的用戶數持續減少，截至台灣時間13日上午9時30分左右，降至約3.1萬人。

微軟表示，「我們知曉、並正調查微軟365服務、主要為Exchange Online所遭遇的問題」，「在我們努力儘快恢復服務的同時，我們也感謝顧客的耐心」。微軟也在社群媒體X的微軟365狀態帳號，分享服務的最新情況。

微軟一開始表示，連線問題的原因是「一些伺服器意外連不上」，未能自動化執行健康狀態檢查，致使多個地區的基礎設施工作負載居高不下，「我們已採取步驟，防範更多伺服器受影響，也正努力讓受影響的伺服器恢復服務」。

微軟在台灣時間13日清晨5時表示，已驗證替代的帳戶健檢方法服務，讓部分受影響的伺服器恢復上線，「我們正更廣泛採用這項調整」，「我們也正籌備自動恢復系統，持續偵測並重啟未回覆的伺服器，在進行調整之際，維持服務穩定」。

亞馬遜則表示，其服務「正常運作」，一起「網路上的不相關干擾，導致一些不精確的新聞報導」。

精華 FAQ

  • 受影響的主要是微軟365、Outlook與Teams，且波及世界多個地區的上千名用戶。Downdetector也顯示，Outlook回報量一度超過13萬人。

  • 微軟表示，問題主要出在Exchange Online相關伺服器，部分伺服器意外連不上，導致健康檢查未能自動執行，進而讓多地基礎設施工作負載升高。

  • 微軟已驗證替代的帳戶健檢方法，讓部分伺服器恢復上線，並準備自動恢復系統。亞馬遜則強調AWS正常運作，否認外界將其與干擾混為一談。

亞馬遜 微軟 Google

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