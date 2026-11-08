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觸控MacBook Pro如何改變工作流程？ 攝影師、時裝設計師分享實際體驗

記者黃筱晴／即時報導
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時尚攝影師Jeremy Z. Qin分享觸控MacBook Pro如何提升工作流...
時尚攝影師Jeremy Z. Qin分享觸控MacBook Pro如何提升工作流程效率。（記者黃筱晴／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新款MacBook Pro加入螢幕觸控與PROLED XDR顯示器，讓攝影師和時裝設計師能以更直覺方式進行修圖、繪圖與3D建模，縮短靈感到成品的距離。

極具話題性的全新MacBook Pro，不僅首度加入螢幕觸控功能，更配備採用串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器。對於過去高度仰賴觸控式軌跡板、外接繪圖板與專業校色螢幕的創作者而言，這項改變等於多了一種全新的操作方式，讓使用者在色彩檢視、影像編修與設計創作時，擁有更多元且直覺的互動選擇。

活躍於上海與紐約的時尚攝影師Jeremy Z. Qin，以及旅居倫敦的新銳時裝設計師Susan Fang，在搶先體驗配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro後，也分享了螢幕觸控如何改變日常工作流程，並為創作帶來更多想像空間。

Jeremy表示，傳統棚拍攝影通常需要透過Capture One軟體進行連線拍攝，處理高畫素、大型影像檔案時，對電腦效能是一大考驗。觸控MacBook Pro則為後續影像編修與棚拍現場操作帶來全新體驗。以光影調整為例，過去必須透過滑鼠或觸控式軌跡板點選操作，現在可以直接在螢幕上以手指拖曳光線曲線（Curve），更直覺地進行細部微調。

搭配本機端執行的AI Mask遮罩功能，系統還能自動辨識人物主體與特定背景，並將調整後的色彩設定套用至後續拍攝的照片，減少重複編修的時間。Jeremy認為，觸控螢幕滿足了創作者「第一時間的直覺操控」，再結合PROLED XDR顯示器精準的色彩還原能力與強大運算效能，即使處理高畫素影像檔案，也能維持流暢的工作效率。

除了專業修圖，觸控操作也讓拍攝現場的日常控制更加便利。例如播放音樂時，可以直接在螢幕上輕點切換AirPlay音訊輸出，不必再進入繁瑣的選單操作，讓攝影師能更快速掌握現場氛圍。

時裝設計師Susan Fang則分享，自己的創作經常結合大自然靈感、演算幾何與3D列印技術，觸控MacBook Pro讓設計過程變得更加直覺。過去使用Illustrator繪製設計圖，或處理3D列印蕾絲細節時，往往需要透過滑鼠慢慢勾勒；現在則能直接在觸控螢幕上手繪花瓣圖案、精準連結線條，讓靈感更快轉化為設計。

在團隊自行開發的繪圖軟體中，使用者只要以手指滑過螢幕，就能創造出帶有水彩質感的漸層線條，同時保留向量圖形可隨時調整筆觸與混合色彩的特性。進入3D建模階段後，也能直接透過手勢旋轉3D物件、捏合與拉伸模型，調整物件粗細及幾何截面，並即時檢視修改效果，讓設計過程更接近實際動手創作。

Susan Fang的先生、同時擔任品牌鞋履與配件設計總監的Orelio De Jonghe也指出，過去使用Houdini、Blender、ZBrush等不同設計與3D動畫軟體時，往往需要分別熟悉各自的快速鍵組合，增加跨軟體操作的學習成本。螢幕觸控則提供更直覺且一致的手勢操作方式，減少使用者在不同工具間切換時重新熟悉操作的時間。

為了讓更多人都能快速上手，同時創造出專業、有機且抽象的設計作品，Orelio也自行開發了一款操作簡單直覺的3D建模App。這款軟體原本是專為iPad觸控介面打造，得知新款MacBook Pro將支援螢幕觸控後，他便迅速將原本的iPad版本轉換為Mac版本，並進一步調整介面與操作方式，讓使用者也能直接透過MacBook Pro螢幕進行觸控建模。

從攝影師的影像編修，到時裝設計師的平面繪圖與3D建模，觸控螢幕帶來的改變不只是多了一種操作方式，更讓創作者能以接近實際手繪、雕塑的直覺與數位內容互動。搭配PROLED XDR顯示器的色彩表現與M5系列晶片效能，MacBook Pro也進一步縮短靈感與成品之間的距離，為專業創作開啟更不受限的工作模式。

Susan直接在觸控螢幕上手繪花瓣圖案、精準連結線條，讓靈感更快轉化為實際設計。...
Susan直接在觸控螢幕上手繪花瓣圖案、精準連結線條，讓靈感更快轉化為實際設計。（記者黃筱晴／攝影）

Jeremy示範直接在螢幕上以手指拖曳光線曲線，快速直覺地進行細部微調。（記者黃...
Jeremy示範直接在螢幕上以手指拖曳光線曲線，快速直覺地進行細部微調。（記者黃筱晴／攝影）

Jeremy攝影作品的視覺風格極具特色，經常以冷藍色調呈現迷幻、朦朧、富有強烈的...
Jeremy攝影作品的視覺風格極具特色，經常以冷藍色調呈現迷幻、朦朧、富有強烈的電影感敘事。（記者黃筱晴／攝影）

Susan Fang極具特色的設計，吸引多個國際品牌聯名合作。（記者黃筱晴／攝影...
Susan Fang極具特色的設計，吸引多個國際品牌聯名合作。（記者黃筱晴／攝影）

新款MacBook Pro透過PROLED XDR顯示器精準的色彩還原能力與強大...
新款MacBook Pro透過PROLED XDR顯示器精準的色彩還原能力與強大運算效能，流暢串連起整個攝影工作流程。（記者黃筱晴／攝影）

Susan Fang分享秀場上特殊的編織技法，是透過MacBook進行3D計算與...
Susan Fang分享秀場上特殊的編織技法，是透過MacBook進行3D計算與摺疊設計，可做到「一毫米都不差」，既能像扇子一樣完全疊平收納，拉開時又能呈現立體的色彩漸變效果。（記者黃筱晴／攝影）

Orelio分享螢幕觸控可提供更直覺且一致的手勢操作方式，可直接看到效果，也減少...
Orelio分享螢幕觸控可提供更直覺且一致的手勢操作方式，可直接看到效果，也減少在不同工具間切換時重新熟悉操作的時間。（記者黃筱晴／攝影）

精華 FAQ

  • Jeremy Z. Qin表示，觸控螢幕讓他能直接在畫面上拖曳Curve調整光影，取代滑鼠與觸控式軌跡板操作；搭配AI Mask與高效能處理，也可減少重複編修時間。

  • 她可直接在螢幕上手繪花瓣圖案、連結線條，並在自家繪圖軟體中以手指創造水彩質感漸層；進入3D階段後，也能用手勢旋轉、捏合與拉伸模型。

  • Orelio De Jonghe指出，觸控帶來一致且直覺的手勢操作，減少在Houdini、Blender、ZBrush等軟體間切換時重新熟悉快速鍵的成本，也方便把iPad版3D建模App移植到Mac。

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