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要員工多用AI預算卻縮水 傳蘋果工程師每日額度擬從300砍至100元

編譯劉忠勇／綜合外電
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業者起初鼓勵員工廣泛嘗試AI，如今愈來愈仔細檢視成本。困難在於，既要省錢，又不能...
業者起初鼓勵員工廣泛嘗試AI，如今愈來愈仔細檢視成本。困難在於，既要省錢，又不能削弱AI帶來的工作效率。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘋果擬再砍工程師AI每日額度，最低可能降至100美元。
  • 重點二：公司一邊推動AI融入工作，一邊緊縮相關支出控管成本。
  • 重點三：內部與同業皆加強AI預算管理，員工對縮編反應不一。

蘋果一面推動人工智慧（AI）融入日常營運，一面卻又縮減員工使用AI的預算，以控管成本。

彭博引述知情人士報導，蘋果上月已悄悄將部分工程師使用AI模型的每日支出上限，從300美元降至200美元，如今正計劃進一步刪減部分工程團隊的額度，最低可能降至100美元。

這些調整反映蘋果面臨的兩難：一面控管成本，一面鼓勵員工在日常工作中更深入運用AI。蘋果正推動以AI改善工程流程和其他內部作業，卻也緊縮員工使用這項技術的支出。

知情人士說，很多非工程部門的每日支出上限已是100美元，但蘋果曾考慮將部分團隊的額度降至最低25美元。工作需要較高額度的員工，可向高階主管申請例外核准。

這些預算用來支付AI模型處理指令時消耗的「詞元」（token）費用。詞元是模型處理文字和其他資料的計量單位，AI服務業者通常依消耗量收費，越先進的模型一般也越貴。撰寫程式、找出並修正錯誤等複雜工作，可能消耗大量詞元。

這些限制也反映科技業的普遍轉變。業者起初鼓勵員工廣泛嘗試AI，如今愈來愈仔細檢視成本。困難在於，既要省錢，又不能削弱AI帶來的工作效率。

蘋果內部對此反應不一。有些員工說，很少人用完每天300美元的額度，原本上限過於寬鬆；另一些人則認為，縮減額度意味公司正全面節省成本，也加深對裁員的疑慮。

蘋果部分部門已聘請外部顧問評估效率和運作情況，讓員工更擔心未來可能重整。彭博先前報導，新任執行長特納斯正推動組織精簡、減少管理層級，讓公司運作更有效率。

由於部分員工原本就未用到額度上限，這次調整實際能省下多少錢，仍不清楚。若蘋果進一步刪減，影響可能更明顯，經常使用AI的員工，可能得另行申請提高額度，才能繼續使用工作所需的工具。

另一方面，蘋果整體支出仍在增加。蘋果本周表示，受基礎建設和AI成本增加影響，2026會計年度研發費用增加32%；整體營業費用增加22%，達755億美元，占淨銷售額16%。

蘋果員工可使用Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini等AI服務。部分團隊已被要求改用費用較低的模型，或直接在裝置上執行的AI模型。

其他科技公司也在控管AI支出。微軟已收緊員工使用AI的預算，特斯拉則將每周支出上限定為200美元。Uber將個別AI程式開發工具的使用額度限制在每月1,500美元；Meta也設定詞元預算，並鼓勵員工改用內部開發的AI工具。

精華 FAQ

  • 蘋果一方面推動AI融入工程與內部作業，一方面也希望壓低相關成本，因此下修部分工程師的每日AI支出上限，避免模型使用費用持續擴大。

  • 知情人士指出，蘋果上月先把部分工程師的每日上限從300美元降至200美元，之後又計劃進一步下修，部分團隊最低可能只剩100美元。

  • 有些員工認為300美元本來就很少用到，調整影響不大；但也有人擔心公司正在全面節流，甚至可能是未來重整或裁員的前兆。

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