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DeepSeek發布新Agent架構 讓AI指揮AI工作

記者黃雅慧／即時報導
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DeepSeek Harness團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架...
DeepSeek Harness團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構「Super-agent」，能讓AI指揮AI工作。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek推出Super-agent架構探索，讓AI從單次對話工具進化為可持續在線的自主協作者，並已在內部用於問題修復與研發流程。

DeepSeek Harness團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構，DeepSeek把這種Agent形態及其系統架構稱為「Super-agent」，在這套架構設想下，未來的AI Agent將不再局限於單個聊天窗口，而是能夠持續在線、同時處理多項任務，並根據外部環境變化主動採取行動。

DeepSeek Harness團隊發表技術文章標題為「Super-agent 設計探索：邁向更自主的Agent系統」。讓AI從單次對話工具進化到常駐系統，有望給當前大模型功能帶來新的競爭格局。

DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的應用形態，個人助手（Personal Agent）開始集中湧現。然而，現有主流Agent設計還難以在多任務和團隊協作的規模上支撐這一模式，多任務上限取決於人的注意力。

DeepSeek團隊突破了前述限制，通過雙層架構、事件驅動、異步多信道交互、存算分離與外部Watchdog等思路，系統在底層接管了繁瑣的會話管理與上下文同步，使人類得以從具體的執行細節進一步上移到更高層的決策與驗收。

文章提到，目前，基於這套思路構建的內部Super-agent實例已經在持續運行，日常參與問題復現與修復、代碼審查響應與DeepSeek Harness自身的迭代。當團隊成員在群聊中反饋軟件問題時，即使沒有人主動@AI，它也能識別潛在缺陷，在後台嘗試復現問題、尋找修復方案。

在這種形態下，DeepSeek認為，Agent不再只是一個被動等待指令的對話窗口，而是演進為數位環境中持續在線的自主協作者：面向個人，它可以是跨設備協助處理日常事務的個人助手；面向團隊，它融入研發工作流，承接並推進具體任務。

不過，Super-agent目前仍是一套面向工程實踐的架構探索，部分設計已通過開源原型實現，尚非DeepSeek正式推出的獨立產品。

大模型API聚合平台OpenRouter在26日公布的前一周平台上的調用量數據榜單上，在調用量排行榜上，DeepSeek不久前更新的模型空降第一，DeepSeek旗下模型已連續三周位居該平台周榜第一。

精華 FAQ

  • 核心是突破傳統Agent受限於單一聊天窗口與人類注意力的瓶頸，讓AI能持續在線、同時處理多項任務，並在外部環境變化時主動採取行動。

  • DeepSeek提出雙層架構、事件驅動、異步多信道交互、存算分離與外部Watchdog等設計，讓系統接管會話管理與上下文同步，提升自主協作能力。

  • 目前它仍是面向工程實踐的架構探索，部分設計已透過開源原型實現，內部實例也持續運行，但尚未成為DeepSeek正式推出的獨立產品。

DeepSeek

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