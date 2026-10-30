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「機器是工具不是人」 教宗良十四世明確反對賦予AI代理法律人格

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71歲的良十四世一再提醒世人，必須確保AI運用符合道德規範。（歐新社）
71歲的良十四世一再提醒世人，必須確保AI運用符合道德規範。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世在梵蒂岡警告，AI不應被賦予法律人格或權利，並強調人類必須對其行為負全責，同時要求關鍵決策保持人類監督。

羅馬天主教宗良十四世今天發出警示，表示不應該賦予人工智慧代理（AI Agent）法律人格或權利，強調創造它們的人類應該完全承擔其行為的責任。

法新社報導，多位國際頂尖AI專家齊聚梵蒂岡，就這項科技的未來以及科學界和公共機構的責任展開對話。教宗良十四世（Pope Leo XIV）在致詞時表示：「機器是工具，不是人。」

教宗說：「所謂的人工智慧沒有親身經驗，沒有肉體，感受不到喜悅或痛苦，不會透過人際關係而成熟，也無法從內心深處明白愛、工作、友誼或責任的意義。」

他接著說：「如今，有人提議賦予這些系統權利，甚至法律人格。這種作法恐怕會模糊人類的責任，讓蒙受損害的人只能面對毫無面目的冰冷實體。」

隨著數起AI系統擅自採取行動的事件發生，加上業界專業人士提出末日警告，圍繞這項科技風險的論戰近幾個月來有加劇趨勢。

71歲的良十四世一再提醒必須確保AI運用符合道德規範。他於5月發布的首道通諭呼籲，應該讓這項科技服務於人類尊嚴。

他今天表示，AI的未來「並非預先決定的」，人類「有責任引導、改變，並在必要時拒絕其應用」。

教宗表示，有些決策絕不能交由AI代勞。

良十四世說：「影響人類生命、自由及動武的決策必須始終受到有效、知情且負責任的人類監督。」他並且再次呼籲禁止致命性自主武器。

他表示，必須將智慧科技導向增進大眾福祉。

教宗指出，關鍵在於確保「有關AI開發與運用的決策能夠受到檢視，必要時可以提出質疑，對於造成的任何損害都有適當補救措施」。

精華 FAQ

  • 他認為AI沒有親身經驗、肉體與情感，也不懂愛、工作與責任。若賦予法律人格，會模糊人類責任，讓受害者面對沒有面目的冰冷系統。

  • 他強調AI是工具，不是人，因此其創造者與使用者必須完全承擔後果。AI的未來並非預先決定，人類有責任引導、修正，必要時拒絕其應用。

  • 他要求影響生命、自由與動武的決策必須由有效、知情且負責的人類監督，並再次呼籲禁止致命性自主武器，同時讓AI決策可受檢視與補救。

良十四世 教宗 梵蒂岡

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