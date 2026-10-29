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蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

編譯劉忠勇／綜合外電
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蘋果28日在洛杉磯舉行「Pro and Tell」新品發表體驗活動，展示新款Ma...
蘋果28日在洛杉磯舉行「Pro and Tell」新品發表體驗活動，展示新款MacBook Pro。活動介紹搭載M6晶片的最新MacBook Pro，以及重新設計的iPad mini。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果推出首款觸控螢幕MacBook Pro，改採OLED與動態島並提升輕薄設計，盼以高階功能帶動Mac銷售，但高售價與需求疲弱仍是挑戰。

蘋果周三發表首款觸控螢幕MacBook Pro，一改近20年來排斥筆電採用觸控的立場。新機更輕薄，首度搭載OLED螢幕和「動態島」，11月6日開賣，14吋版本2899美元起。蘋果盼以新功能提振Mac銷售，但售價提高、電腦市場需求疲弱，買氣仍待考驗。

新款產品名為「MacBook Pro with ProLED XDR Display」，提供14吋和16吋兩種尺寸，搭載M5 Pro或M5 Max晶片。16吋版本售價3399美元起；配備16TB儲存空間、128GB記憶體的頂規版本，售價達14549美元，兩種尺寸的起售價都明顯高於現有機種。

Mac首度支援觸控 仍採用macOS

新機仍搭載macOS，介面則重新設計，以便觸控操作。蘋果在展示影片中，示範用戶直接在螢幕上滑動，操作影片和影像。OLED螢幕可提供更高亮度、更好的色彩和更寬廣的可視角度，並加入iPhone用戶熟悉的動態島。

14吋版本重量從非觸控機種的約1.59公斤，降至約1.36公斤；16吋版本則從約2.13公斤降至約1.81公斤。上蓋會發光的蘋果標誌也再度回歸。

新任執行長特納斯在洛杉磯向媒體和分析師說：「是的，我們首度把觸控帶進Mac。」蘋果硬體長斯魯吉（Johny Srouji）則形容，這是「Mac的一大躍進」。

從反對到採用 蘋果改變多年立場

部分Windows筆電早已支援觸控，蘋果卻長年排斥。共同創辦人賈伯斯晚年曾批評，觸控Mac「非常不符合人體工學」；接任的庫克也曾說，將筆電和平板結合，就像把冰箱和烤麵包機合而為一。

不過，彭博先前報導，約四年前，庫克和特納斯開始支持改變既有做法，讓MacBook Pro採用觸控螢幕。蘋果希望透過更高階的功能，為Mac增添成長動力，並以較高售價增加營收。

這也是特納斯上月接任執行長後，蘋果第三次重大產品發表。過去兩個月，蘋果陸續推出首款折疊手機iPhone Duo，以及搭載螢幕、採用新版Siri的智慧音箱HomeView。本周也發表搭載M6晶片的入門款14吋MacBook Pro、更新版iMac，以及採用OLED螢幕的iPad mini。

蘋果今年幾乎全面調高Mac售價，8月推出的Mac mini就漲了300美元；本周發表的iPad mini售價699美元起，也比前一代高100美元。

Mac上季營收為103.5億美元，占蘋果總營收不到一成，但仍深受軟體開發者青睞，也是開發iPhone App唯一受支援的平台。

蘋果近日持續強調自家晶片和記憶體架構，主張Mac適合直接在裝置上執行AI。Meta的AI模型開發團隊今年購入數百台Mac mini，用來測試AI代理。

蘋果本月也和Meta共同宣布，透過高速線材連接多台Mac，便能執行接近最先進水準的大型AI模型，讓開發者在自家設備上執行AI代理程式，無須為此向Anthropic或OpenAI付費。

精華 FAQ

  • 最大改變是Mac首度加入觸控螢幕，且仍維持macOS作業系統，介面也為觸控重新設計，讓使用者可直接在螢幕上滑動操作影片與影像。

  • 新機提供14吋與16吋兩種尺寸，搭載M5 Pro或M5 Max晶片，14吋售價2899美元起，16吋3399美元起，頂規16TB與128GB版本則高達14549美元。

  • 蘋果希望藉由更高階的觸控、OLED與動態島功能刺激Mac銷售，同時透過提高售價增加營收；但電腦市場需求仍偏弱，實際買氣還有待觀察。

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