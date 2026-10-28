觸控MacBook Pro真的來了 首搭OLED螢幕、M5 Pro晶片
AI重點
文章重點整理：
等了好幾天，Apple壓軸新品終於登場，而且這次真的有觸控螢幕了！全新MacBook Pro不僅首度加入螢幕觸控，更換上串聯式OLED顯示器，成為Mac產品線的重要突破。搭載M5 Pro、M5 Max晶片，不僅大幅提升效能與AI運算能力，還加入Mac版動態島，機身也變得更薄、更輕，電池續航力最長可達24小時。這次更新不只是硬體規格升級，更改變使用者操作Mac的方式，無論是日常工作、影音娛樂，或專業創作，都能獲得更直覺的使用體驗。
全新MacBook Pro提供14吋與16吋機型，最大亮點是首度採用串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器。相較傳統顯示技術，新螢幕具備更出色的亮度、對比與色彩表現，峰值亮度最高可達2,000尼特，對比度達1,000萬比1，並支援最高120Hz自動調適更新頻率，讓影片播放、遊戲畫面與日常滑動操作更加流暢。新機也支援P3與Adobe RGB色域，對攝影、影片剪輯及平面設計工作者更有幫助，即使一般使用者觀看HDR影片，也能感受到更鮮明的色彩與細膩的明暗層次。
另一項重大變革，是MacBook Pro終於加入螢幕觸控功能。使用者不必再完全依賴觸控式軌跡板或滑鼠，就能直接滑動網頁、縮放照片、拖曳簡報內容，或調整視窗位置，操作方式更接近iPhone與iPad。對創作者而言，觸控也能帶來更多應用，例如直接在畫布上繪圖、操作3D模型，或在音樂製作軟體中點按虛擬樂器。包括Pixelmator Pro、Final Cut Pro與Logic Pro等創作工具，也能運用觸控進行更直覺的操作。
MacBook Pro也首度加入Mac版「動態島」，讓使用者在工作時快速查看並操作重要資訊，例如接聽電話、控制音樂播放，以及查看AirDrop傳送要求等，不必頻繁切換視窗。這項設計將iPhone熟悉的互動方式帶到Mac，讓通知與即時資訊的查看更加方便。
效能方面，新機搭載Apple最新的M5 Pro與M5 Max晶片，進一步提升多工處理、圖形運算與AI工作效率。對一般使用者而言，日常辦公、照片編輯、影音處理及多個應用程式同時執行，都能獲得更充裕的效能；對專業工作者來說，則能加速程式編譯、3D算繪、影片後製及大型AI模型運算。新機統一記憶體最高可達128GB，SSD儲存空間最高可選配至16TB，適合需要處理大量檔案與高負載工作的使用者。
機身設計也同步進化，14吋MacBook Pro重量約1.38公斤，16吋機型約1.82公斤，較前代更輕、更薄，方便經常攜帶筆電外出的使用者。電池續航力最長可達24小時，並支援快速充電，約30分鐘即可充至50%。此外，新機配備六揚聲器音響系統，低音表現提升50%，搭配支援杜比全景聲的空間音訊，無論聽音樂、追劇或進行視訊通話，都能享有更好的影音體驗。
連線功能方面，新機提供3個Thunderbolt 5連接埠、HDMI、SDXC卡插槽、MagSafe充電埠及耳機插孔，並支援Wi-Fi 7與Bluetooth 6，方便連接外接螢幕及各類周邊設備。搭載M5 Pro的機型最多可連接3部外接顯示器，M5 Max機型則最多支援4部，適合需要多螢幕工作環境的使用者。
最具代表性的升級是首次加入螢幕觸控，並換上串聯式OLED的PROLED XDR顯示器，同時搭載M5 Pro與M5 Max晶片，讓操作方式、顯示效果與整體效能都有明顯進化。 新螢幕具備2,000尼特峰值亮度、1,000萬比1對比與120Hz更新率，觀看HDR影片更細膩；觸控則讓滑動、縮放、繪圖與剪輯更直覺，對創作者尤其實用。 新機最高可達128GB統一記憶體與16TB SSD，續航最長24小時，支援30分鐘充至50%的快充，並提供3個Thunderbolt 5、HDMI、Wi-Fi 7與Bluetooth 6等完整規格。
精華 FAQ
最具代表性的升級是首次加入螢幕觸控，並換上串聯式OLED的PROLED XDR顯示器，同時搭載M5 Pro與M5 Max晶片，讓操作方式、顯示效果與整體效能都有明顯進化。
新螢幕具備2,000尼特峰值亮度、1,000萬比1對比與120Hz更新率，觀看HDR影片更細膩；觸控則讓滑動、縮放、繪圖與剪輯更直覺，對創作者尤其實用。
新機最高可達128GB統一記憶體與16TB SSD，續航最長24小時，支援30分鐘充至50%的快充，並提供3個Thunderbolt 5、HDMI、Wi-Fi 7與Bluetooth 6等完整規格。
上一則
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
下一則