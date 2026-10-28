觸控MacBook Pro真的來了 首搭OLED螢幕、M5 Pro晶片

全新MacBook Pro透過突破性的PROLED XDR顯示器與直覺易用的觸控體驗，重新定義專業人士隨時隨地創作與編輯的方式。(Apple提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全新MacBook Pro首度加入觸控螢幕與串聯式OLED顯示器。

全新MacBook Pro首度加入觸控螢幕與串聯式OLED顯示器。 重點二： 搭載M5 Pro與M5 Max晶片，強化效能、AI運算與多工處理。

搭載M5 Pro與M5 Max晶片，強化效能、AI運算與多工處理。 重點三：機身更薄更輕，續航達24小時，並支援Thunderbolt 5與Wi-Fi 7

等了好幾天，Apple 壓軸新品終於登場，而且這次真的有觸控螢幕了！全新MacBook Pro不僅首度加入螢幕觸控，更換上串聯式OLED顯示器，成為Mac產品線的重要突破。搭載M5 Pro、M5 Max晶片，不僅大幅提升效能與AI運算能力，還加入Mac版動態島，機身也變得更薄、更輕，電池續航力最長可達24小時。這次更新不只是硬體規格升級，更改變使用者操作Mac的方式，無論是日常工作、影音娛樂，或專業創作，都能獲得更直覺的使用體驗。

全新MacBook Pro提供14吋與16吋機型，最大亮點是首度採用串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器。相較傳統顯示技術，新螢幕具備更出色的亮度、對比與色彩表現，峰值亮度最高可達2,000尼特，對比度達1,000萬比1，並支援最高120Hz自動調適更新頻率，讓影片播放、遊戲畫面與日常滑動操作更加流暢。新機也支援P3與Adobe RGB色域，對攝影、影片剪輯及平面設計工作者更有幫助，即使一般使用者觀看HDR影片，也能感受到更鮮明的色彩與細膩的明暗層次。

另一項重大變革，是MacBook Pro終於加入螢幕觸控功能。使用者不必再完全依賴觸控式軌跡板或滑鼠，就能直接滑動網頁、縮放照片、拖曳簡報內容，或調整視窗位置，操作方式更接近iPhone與iPad。對創作者而言，觸控也能帶來更多應用，例如直接在畫布上繪圖、操作3D模型，或在音樂製作軟體中點按虛擬樂器。包括Pixelmator Pro、Final Cut Pro與Logic Pro等創作工具，也能運用觸控進行更直覺的操作。

MacBook Pro也首度加入Mac版「動態島」，讓使用者在工作時快速查看並操作重要資訊，例如接聽電話、控制音樂播放，以及查看AirDrop傳送要求等，不必頻繁切換視窗。這項設計將iPhone熟悉的互動方式帶到Mac，讓通知與即時資訊的查看更加方便。

效能方面，新機搭載Apple最新的M5 Pro與M5 Max晶片，進一步提升多工處理、圖形運算與AI工作效率。對一般使用者而言，日常辦公、照片編輯、影音處理及多個應用程式同時執行，都能獲得更充裕的效能；對專業工作者來說，則能加速程式編譯、3D算繪、影片後製及大型AI模型運算。新機統一記憶體最高可達128GB，SSD儲存空間最高可選配至16TB，適合需要處理大量檔案與高負載工作的使用者。

機身設計也同步進化，14吋MacBook Pro重量約1.38公斤，16吋機型約1.82公斤，較前代更輕、更薄，方便經常攜帶筆電外出的使用者。電池續航力最長可達24小時，並支援快速充電，約30分鐘即可充至50%。此外，新機配備六揚聲器音響系統，低音表現提升50%，搭配支援杜比全景聲的空間音訊，無論聽音樂、追劇或進行視訊通話，都能享有更好的影音體驗。

連線功能方面，新機提供3個Thunderbolt 5連接埠、HDMI、SDXC卡插槽、MagSafe充電埠及耳機插孔，並支援Wi-Fi 7與Bluetooth 6，方便連接外接螢幕及各類周邊設備。搭載M5 Pro的機型最多可連接3部外接顯示器，M5 Max機型則最多支援4部，適合需要多螢幕工作環境的使用者。

搭載M5 Pro的MacBook Pro配備多種連接埠，並可透過單一Thunderbolt 5連接3部外接顯示器；搭載M5 Max的機型則最多可支援4部。(Apple提供)

MacBook Pro強大的AI能力，讓創意科技工作者、3D藝術家與動態設計師能在 LM Studio等app中於本機執行LLM，並透過AI加速《TouchDesigner》等app的創意工作流程，同時享有出色效能與裝置端處理所帶來的隱私保障。(Apple提供)

最先進的顯示引擎可精準控制每個像素的色彩與亮度，確保畫面均勻、暗部細節豐富，並呈現明亮出色的影像品質。(Apple提供)

全新MacBook Pro提供14吋與16吋機型，採用更薄、更輕的設計，攜帶便利性更勝以往，同時仍能為最複雜的專業工作流程提供極快的效能。(Apple提供)

「動態島」現在也在 Mac 登場，讓使用者快速查看重要資訊，並與之互動。(Apple提供)

全新MacBook Pro配備筆記型電腦中最出色的音響系統，搭載六個揚聲器，採用全新低音單體設計，帶來更深沉、渾厚的低音，以及經過更新、能呈現非凡清晰度的高音單體。(Apple提供)

全新MacBook Pro採用每一層都融入創新的串聯式OLED 技術，搭配顯示引擎中的先進演算法，以及最先進的出廠校正程序，呈現極致的螢幕顯示效果。(Apple提供)

14吋MacBook Pro重量減少了約220公克，現在僅重1.38公斤；16吋MacBook Pro則僅重1.82公斤，比前一代輕了約320公克。(Apple提供)