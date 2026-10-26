買到iPhone Duo「機王」？有人折疊螢幕裂開 蘋果回應了

蘋果公司首款折疊手機iPhone Duo已經開賣。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果折疊手機iPhone Duo開賣後傳出內螢幕裂開案例，蘋果稱僅少量裝置受影響並提供更換，iFixit則懷疑轉軸設計與異物導致問題。

蘋果公司首款折疊手機iPhone Duo上周五正式開賣，卻傳出有消費者買到「機王」，發現手機內側螢幕自行裂開，並從轉軸位置向外延伸出現一條水平線。蘋果周一（26日）對此回應，表示已注意到這項問題，受影響的手機數量「不多」，將透過保固服務提供故障手機更換。

蘋果發言人柯希納（Alex Kirschner）提供了一份官方聲明，承認一些iPhone Duo確實存在問題。

蘋果聲明指出：「我們已注意到，少量iPhone Duo裝置的內側螢幕出現問題。若使用者遇到 iPhone Duo螢幕異常，應聯繫AppleCare申請更換。」

柯希納表示，絕大多數新款iPhone Duo並未出現問題，而已發生的損壞大多在使用數小時後便迅速出現。

不過，這份聲明並未說明螢幕損壞的原因。

蘋果在官網指出，若iPhone Duo已過保固期限，內側螢幕維修費用為999美元。

iFixit拆解報告：疑轉軸設計問題

目前，多數相關通報來自Reddit、X等網路論壇上的匿名用戶，網路上也流傳一些偽造圖片。不過，知名裝置維修機構iFixit周日拆解這款新手機，推測問題可能與蘋果的轉軸設計有關。

iFixit技術人員Shahram Mokhtari在拆解影片中表示：「許多損壞通報都提到，使用者在折疊或展開手機時，聽到一聲碎裂聲，卻仍繼續用力操作。螢幕損壞的位置，正好是轉軸形狀略有不同的地方。」

iFixit執行長Kyle Wiens則在X發文指出：「轉軸實際上由數十個零件組成，製造精密程度高得驚人。即使是製造公差的微小差異，或一粒沙子，都可能摧毀轉軸原本要保護的脆弱螢幕面板。」

折疊手機的螢幕破裂問題自2019年以來便屢見不鮮，一直被視為阻礙這項技術普及的主要障礙之一。當年，三星推出首批折疊手機，評測人員很快就發現，手機內側螢幕在正常使用情況下便會出現裂痕。

評測肯定體驗 軟體生態陸續跟進

早期評測人員對iPhone Duo展開後的使用體驗給予好評，尤其肯定其多工處理及影音娛樂功能。不過，評測人員也指出，許多應用程式尚未完成更新，無法充分利用這款手機更大、更寬的螢幕。

蘋果表示，開發者已開始為這款全新折疊裝置更新應用程式。

柯希納在聲明中表示：「早期使用者對iPhone Duo的反應非常正面，我們也看到開發者正積極更新應用程式，以充分運用這款裝置獨特的外型設計，令人振奮。」

iPhone Duo是蘋果史上售價最高的手機，起售價為2000美元，市場需求強勁，多家蘋果直營店在開賣數小時內便銷售一空。

目前，這款手機已出現缺貨、須等待補貨的情況，部分消費者可能要等到明年1月才能收到手機。