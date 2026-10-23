iPhone Duo開賣限購 新CEO首考驗 能否再造折疊機革命？

蘋果（Apple）首款折疊手機「iPhone Duo」於23日在全球開賣，售價約2,000美元。路透

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果首款折疊手機iPhone Duo全球開賣即掀熱潮，預購迅速售罄並延至1月底出貨，新任執行長特納斯也迎來上任後首次重大考驗。

蘋果（Apple ）首款折疊手機「iPhone Duo」於23日在全球開賣，售價約2,000美元。雖然過往新機上市時通宵排隊、繞著街區排隊的盛況略有減少，但整體市場需求依然強勁。

從新加坡、上海到倫敦與舊金山，由於蘋果採取限購措施，過往露營徹夜排隊的景象不如以往顯眼。三星電子與華為 等競爭對手已銷售旗艦折疊手機多年，這款 Duo將成為檢驗蘋果能否像當年iPhone重新定義智慧型手機一樣，徹底顛覆小型折疊機市場的試金石。

這同時也是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）面臨的首要考驗。這位前硬體主管9月剛接棒執掌大權，僅過了一周便親自揭曉這款新機。

由於需求遠超過供給，一周前開放預訂短短幾分鐘內，蘋果官網顯示的Duo預計出貨日期就已延至1月底。這家美國科技巨擘形容市場的反響「簡直空前熱烈」。

蘋果限制每位顧客最多預訂2支，並限制實體店面的現貨購買。在中國、法國、香港、印度與日本，僅限事先在網路預訂者取貨。

根據CBS Austin在X平台上發布的影片顯示，執行長特納斯親自前往德州奧斯丁的直營店擔任迎賓員，開門並與蜂擁而入的顧客高舉雙手嗨翻打氣。身為資深賽車迷的特納斯，此行剛好趕上本周末在該市舉辦的F1美國大獎賽，蘋果目前擁有該賽事的美國獨家轉播與串流播放權。

社群媒體貼文指出，在紐約第五大道的蘋果旗艦店，行銷主管喬斯維克（Greg Joswiak）親自為熱情的排隊人潮開啟大門。部分貼文透露，甚至有民眾早在美東時間凌晨4點就前往現場紮營排隊。

在中國市場，儘管消費疲軟與記憶體成本上升導致智慧型手機出貨量連續六個季度下滑，但隨著部分消費者升級至高階裝置，蘋果的市占率已呈現回升趨勢。26 歲的醫療保健從業人員劉威（音譯）雖然已擁有一支小米折疊機，但仍從上午 6 點就在上海門市外排隊等待蘋果的首款折疊機。「我使用蘋果產品很多年了，對這個品牌比較信任，所以開賣第一天就買來試試看。」他表示。

許多人排隊是為了領取預訂的新機，另一些人則寄望能碰碰運氣搶到少量現貨，或是親眼體驗展示機。