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PHP爆漏洞多國網站急搶修 駭客嘗試攻擊數百萬次

中央社東京22日綜合外電報導
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支撐網際網路運作的程式語言PHP爆嚴重漏洞，全球企業與政府今天加緊腳步搶修，多國...
支撐網際網路運作的程式語言PHP爆嚴重漏洞，全球企業與政府今天加緊腳步搶修，多國銀行、航空、鐵路與政府網站緊急暫停服務，駭客已嘗試攻擊達數百萬次。示意圖。路透

AI摘要

文章摘要整理：

PHP嚴重漏洞被揭露後，各國政府與企業急忙修補與停站防禦，駭客攻擊嘗試短時間內暴增至數百萬次，衝擊多國網站與關鍵服務。

支撐網際網路運作的程式語言PHP爆嚴重漏洞，全球企業與政府今天加緊腳步搶修，多國銀行、航空、鐵路與政府網站緊急暫停服務，駭客已嘗試攻擊達數百萬次。

路透報導，PHP與HTML、Python同為關鍵的電腦程式語言。PHP開發團隊昨天針對潛藏多年、直到最近才被人工智慧（AI）揪出的漏洞發布修補程式，並呼籲使用者「立即更新」。

歐洲及其他地區政府昨天接獲消息後，已預防性關閉部分網站，網站營運商則忙著強化執行PHP的系統安全，不僅凸顯各國政府和企業有多依賴這種少有人懂的程式碼，也是全球仰賴PHP數十年以來，面臨最嚴峻的考驗之一。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）今天在德國的活動上說：「我已經很久、很久沒看過這種狀況了。」他表示，這起事件顯示，隨著系統日益複雜，打造能夠安全且持續維護的軟體更加重要。

比利時資安公司Aikido Security共同創辦人勞倫斯（Madeline Lawrence）表示，漏洞細節在修補程式備妥前便已外流，此後陸續傳出攻擊，企業正和能利用AI發動攻擊的駭客賽跑。

雲端服務商Cloudflare執行長普林斯（Matthew Prince）昨晚在社群平台X指出，漏洞公布前10小時就已偵測到數千次攻擊嘗試，在漏洞公布後的45分鐘內，更暴增至數萬次，短短2小時內攀升至數十萬次，目前已達數百萬次。

綜觀全球，日本受到的衝擊尤其明顯，野村證券（Nomura）、三菱日聯金融集團（MUFG）、全日空（ANA）、JR東日本公司以及日本財務省、氣象廳、國稅廳都暫停部分網路服務；數據顯示，日本今年前9個月記錄到的網路安全事件，已超過去年全年。

法國電信巨頭Orange也預防性暫停旗下多家子公司部分以PHP建置的網站和應用程式；中國大型雲端服務商騰訊雲則呼籲客戶更新PHP版本，但沒有要求大規模關閉網站。

芬蘭國營資訊服務機構Valtori在前一天關閉政府公共網站後，已連夜安裝修補程式，並逐步恢復服務。

亞洲多國政府今天也下令針對PHP漏洞進行資安檢查。中國工業和信息化部呼籲各單位與使用者檢查系統，並升級至最新的安全版本；韓國則調高民間部門的網路安全警戒等級，並啟動緊急應變措施。

德國資訊商業通訊新媒體公會（Bitkom）安全部門主管庫倫坎普（Felix Kuhlenkamp）指出，許多較大型業者已完成更新，但複雜的資訊系統和小型機構可能需耗費更多時間。

精華 FAQ

  • 因為PHP是許多政府、銀行、航空與企業網站的核心程式語言，漏洞又已被駭客掌握並快速利用，若不立即更新，相關系統可能遭入侵或癱瘓。

  • Cloudflare指出，漏洞公布前10小時已出現數千次攻擊嘗試，公布後45分鐘內升至數萬次，2小時內擴大到數十萬次，之後更累積到數百萬次。

  • 日本的銀行、航空、鐵路與政府網站受影響最明顯，歐洲多國也先行關閉部分網站；各國政府則要求檢查系統、安裝修補程式，並提高網路安全警戒。

駭客 Microsoft

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