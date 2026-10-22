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AI雙面刃 助揪PHP重大漏洞 卻讓駭客更易發動大規模攻擊

編譯周辰陽／即時報導
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網路安全機構警告，網站可能在PHP重大漏洞修補期間暫時下線。圖為21日德國柏林一...
網路安全機構警告，網站可能在PHP重大漏洞修補期間暫時下線。圖為21日德國柏林一部筆電螢幕顯示荷蘭政府網站Overheid.nl暫時無法使用。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

AI協助資安研究人員發現PHP隱藏多年的重大漏洞並緊急修補，但修補資訊公開後也讓駭客更容易利用AI擴大攻擊，全球網站面臨更新與下線壓力。

網路安全研究人員利用人工智慧（AI），發現廣泛用於網站運作的PHP程式語言存在潛藏多年的重大漏洞。開發人員21日緊急發布修補程式，敦促使用者立即更新，全球網站營運者紛紛採取防護措施，歐洲及其他地區的政府網站也因此暫時下線。

路透報導，PHP是由志工維護的免費開放原始碼軟體，起源於1990年代初期，名稱最初代表「個人首頁」（Personal Home Page）。PHP廣泛應用於WordPress、Drupal、Joomla及Magento等網站。當訪客載入網頁時，執行PHP的伺服器會組合網頁內容，再傳送至瀏覽器。

網路安全公司Calif與Alphabet旗下Wiz分別表示，已利用AI發現PHP漏洞。其中Calif早在8月1日便發現漏洞，此後持續開發修補程式。兩家公司表示，已就漏洞發現一事相互協調，並與PHP團隊及OpenAI協調。Wiz指出，這些漏洞在PHP程式碼庫中隱藏超過10年，過去人類駭客要加以利用極為複雜。Wiz在文章中寫道：「在AI出現之前，這類手動工作很難執行，更難以擴大規模。有了AI，這就不再是障礙。」

根據網站技術追蹤機構W3Techs的資料，在能夠辨識所使用程式語言的網站中，約75%使用PHP，重大漏洞可能引發廣泛的連鎖影響。亞馬遜（Amazon）資安主管摩西（CJ Moses）21日晚間在部落格發文表示，資安團隊早在漏洞公開前4天，也就是17日，便偵測到有人試圖利用漏洞，攻擊一個作為誘餌的「蜜罐」（honeypot）系統。

摩西指出，攻擊來自匿名網路位址，顯示可能是威脅行為者所為，但不清楚對方如何在漏洞資訊尚未公開前得知此事。21日漏洞資訊正式公開前，又有多起圖謀攻擊。亞馬遜表示，尚不清楚這些攻擊能否成功入侵真正的網站，但漏洞「如今已在實際網路環境中遭到廣泛利用」。

白宮在聲明中表示，已於16日獲知這項漏洞。荷蘭總理表示正密切關注情勢，日本首相高市早苗則在X發文，呼籲網站所有者「檢查正在運作的網站是否使用PHP，並準備安裝新的修補程式」。

根據網際網路情報公司Censys的數據，在260萬台主機中，約150萬台使用的PHP版本尚無修補程式可用。全球網路安全機構已敦促PHP使用者立即更新，或在安裝修補程式前將網站下線。隨著科技公司警告部分駭客已開始利用漏洞，歐洲各地政府機構紛紛採取預防措施。

專家警告，修補程式公開後，AI工具能輕易逆向分析漏洞，駭客正爭相趕在網站完成更新前發動攻擊，恐引發一波入侵潮。網路安全研究及事件應變公司TLP:Black共同創辦人拉尤（Costin Raiu）表示，AI正推動一場「利用漏洞的競賽」，下一步恐是「網際網路上所有存在漏洞的網頁伺服器遭到大規模入侵」。

精華 FAQ

  • 該漏洞隱藏在PHP程式碼庫中超過10年，且PHP廣泛用於大量網站與內容管理系統，影響面極大。修補前已有實際攻擊跡象，部分政府網站也因此採取下線或防護措施。

  • 資安公司Calif與Alphabet旗下Wiz都表示曾用AI找出漏洞，兩者彼此協調，也與PHP團隊及OpenAI合作推進修補。Calif自8月1日發現後即持續開發修補程式。

  • 因為AI讓過去難以手動分析與擴大利用的漏洞，變得更容易被逆向拆解並自動化攻擊。修補程式一公開，駭客就能快速複製利用方式，可能引發大規模入侵潮。

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