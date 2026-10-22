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AI代理大戰更熱鬧了 Anthropic推Claude Duet專攻職場

編譯葉亭均／即時報導
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Anthropic宣布，推出AI代理產品Claude Duet的預覽版。（路透）
Anthropic宣布，推出AI代理產品Claude Duet的預覽版。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic推出主打職場用途的AI代理Claude Duet預覽版，提供工作摘要、App追蹤與任務執行等功能，並將與Meta及OpenAI的同類產品競爭。

Anthropic 21日宣布，推出AI代理產品Claude Duet的預覽版，預料將與OpenAI的Dots及Meta的Muse等產品正面競爭。

Anthropic表示，Claude Duet主要為小企業及專業人士設計，能每天向使用者發送工作摘要、追蹤已連結的應用程式（App），並執行像是建立業務關鍵數據儀表板、安排會議及製作財務預測等各種任務。

Anthropic在部落格文章中表示：「Claude Duet會主動提醒你哪些事情需要關注，完成你交辦的任務，即使你暫時離開也會繼續工作，並且在代替你採取行動之前，先向你確認。」

Claude Duet登場之際，Meta與OpenAI的同類型競爭產品已開始獲得使用者青睞。Meta主打「個人AI代理」的 Muse上個月推出後，迅速登上蘋果App Store下載排行榜榜首。幾周後，OpenAI則在年度開發者大會上發表旗下「全天候運作的代理」產品Dots。

不過，這三款AI代理的客群定位不大相同。Meta主要將Muse定位為針對一般消費者的產品，OpenAI的Dots則同時涵蓋企業與消費者市場；Anthropic 21日表示，由於Claude Duet主要針對職場需求設計，因此在訂票等個人生活事務方面，「表現可能沒那麼出色」。

Anthropic也坦承，Claude Duet目前仍處於早期階段，使用者應注意，這款產品「可能誤讀對話串的內容，或錯誤判斷事情的緊急程度」。

Anthropic 21日已開放Claude Duet試用候補名單，符合資格的使用者可透過獨立App或Claude官方網站使用這項服務。在預覽測試期間，Claude Duet開放Pro與Max訂閱用戶使用。

Anthropic與OpenAI長期以來一直是激烈的競爭對手，過去一年大部分時間都在推出相互較勁的AI模型，並爭奪企業市占率。另一方面，Meta正重新調整AI策略，投入數十億美元推動新計畫，力求在先進AI領域與對手競爭。隨著個人 AI代理崛起，Meta希望藉此趁勢擴大優勢。

Meta 21日美股盤後公布上季財報，執行長祖克柏向分析師表示，過去一個半月，美國與加拿大已有超過1000萬人設定Muse個人AI代理。Muse上線初期的成功，也助Meta股價在9月底寫下自2022年以來表現最好的一個月。

精華 FAQ

  • Claude Duet主要為小企業與專業人士設計，重點放在工作情境中的協作與任務處理，因此較適合職場需求，而不是以個人生活瑣事為主的使用者。

  • 它可每天發送工作摘要、追蹤已連結的應用程式，並協助建立業務儀表板、安排會議與製作財務預測，還會在採取行動前先徵求使用者確認。

  • Meta的Muse偏向一般消費者，OpenAI的Dots同時面向企業與消費者，而Claude Duet則更聚焦職場；Anthropic也坦言，它在訂票等個人事務上可能不如競品。

Anthropic OpenAI Meta

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