抬車救援、當保鏢...完全戰鬥導向 宇樹新機器人更能打了

機器人在別墅庭院擋下持刀男子，並發動跳躍踢擊。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宇樹發布H2-X人形機器人，主打戰鬥與守護用途。

宇樹發布H2-X人形機器人，主打戰鬥與守護用途。 重點二： 影片展示飛踢、格擋、抬車救援等高難度實拍動作。

影片展示飛踢、格擋、抬車救援等高難度實拍動作。 重點三：新機器人續航最長8小時，官網尚未公布售價。

宇樹 科技21日於官方X平台帳號與YouTube 發布新一代人形機器人 「H2-X功夫傳奇」（Kung Fu Legend Guardian），影片以「全程實拍無加速」展現其由春晚武術轉向實戰守護的硬核功能，從廢車場飛踢到抬車救援、居家保鏢任務，機器人明確了戰鬥用途導向，其續航時間亦大幅提升至最長八小時。

▲ 影片來源：YouTube＠Unitree Robotics（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，全長約60秒的示範影片展現多項高難度戰鬥與應急救援動作，包含在廢車場連續空翻旋轉飛踢車門、一肘擊碎擋風玻璃、從四公尺高台一躍而下翻滾站穩，以及在別墅庭院擋下持刀男子並發動跳躍踢擊。

在模擬救援場景中，該機器人可在3.2秒內抬起1.8噸重的新能源轎車15公分以救出假人，並在0.8秒內進行橫向突進格擋襲擊，甚至在780毫秒內完成態勢識別將行人推離車禍危險軌跡。

影片結尾甚至以機器人坐在床上做惡夢驚醒，做為一個幽默結尾。

報導指出，官方在微博文案寫道：「強大性能服務並守護你，最大續航約八小時。請安全且友善地使用機器人。」

該影片發布後引發網友驚嘆「這個機器人可以當保鏢了」、「這有點猛了！把我失業後做保安的這條路給堵沒了」，還有網友笑說，「這不比飛天汽車有用嗎」。

影片發布在X平台後，也有不少外國網友幽默留言，「請安全且友善地使用機器人，然後影片裡把一切都砸爛」、「各位人類，我們至少得撐過八小時再行動」、「我擔心那個假人的頭…可能被摔在水泥地上嚴重腦震盪」。

但也有不少網友留言，「不能來點溫柔的掃地拖地做家務的視頻嗎」、「趕快出能做家務，照顧老人孩子的機器人呀」。

目前，宇樹科技官網尚未披露H2-X人形機器人的價格。宇樹科技此前發布的H2人形機器人具備31自由度，續航時間約三小時，售價19.9萬元人民幣(約2.9萬美元)。

宇樹科技於今年8月19日登陸科創板，發行價為150.80元/股。上市首日，公司股價開盤報1100元/股，此後持續回落，10月15日盤中最低觸及404.03元/股。

機器人在廢車場連續空翻旋轉飛踢。(視頻截圖)

機器人可在3.2秒內抬起1.8噸重的新能源轎車救人。(視頻截圖)