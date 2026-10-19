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Apple首款觸控筆電真的要來了？蘋果宣布28日舉行新品發表會

編譯葉亭均／綜合外電
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蘋果發出「Pro and tell」的產品發表會邀請函，預料將推出首款搭載觸控螢...
蘋果發出「Pro and tell」的產品發表會邀請函，預料將推出首款搭載觸控螢幕的MacBook產品。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果將於10月28日在洛杉磯辦新品發表會，市場預期推出首款觸控螢幕MacBook Pro，並帶來OLED螢幕、動態島與M5系列晶片等重大更新。

蘋果公司周一（19日）證實，10月28日將在洛杉磯舉行新品發表活動，預料將推出首款搭載觸控螢幕的MacBook產品。

這場活動名為「Pro and tell」，預告MacBook Pro更新。彭博先前報導，蘋果還將推出搭載M6晶片的入門款 MacBook Pro、更新版iMac，以及配備更高解析度螢幕的新款iPad mini。

這波新品發表接續蘋果近幾周推出的一系列新產品，包括全新的HomeView、HomePod mini 2，以及升級的Apple TV機上盒。蘋果首款摺疊iPhone「iPhone Duo」則將於周五正式開賣。

彭博周日報導，蘋果零售門市正準備於11月6日（周五）開始銷售新一波產品。具有觸控螢幕的新款MacBook Pro將代表蘋果產品策略的重大轉變。多年來，蘋果一直表示，不會結合iPad與Mac的使用體驗。蘋果已故創辦人賈伯斯曾在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，理由是手指操控時間一久，手臂會非常痠很不舒服。

市場預期，這款新的觸控螢幕MacBook將採用與iPhone類似的「動態島」介面，並配備採用OLED技術、解析度更高的顯示器。這兩項設計都將是Mac首度採用。

新機也將搭載M5 Pro與M5 Max晶片，與蘋果今年3月推出的現行款MacBook Pro所採用的晶片相同。

精華 FAQ

  • 蘋果已證實將於10月28日在洛杉磯舉行新品發表活動，活動名稱為「Pro and tell」，外界普遍認為焦點會放在MacBook Pro系列更新。

  • 市場預期新款MacBook Pro將首度加入觸控螢幕，並採用OLED高解析度顯示器，還可能導入類似iPhone的「動態島」介面，象徵Mac產品線的重要改變。

  • 彭博指出，蘋果可能同步推出搭載M6晶片的入門款MacBook Pro、更新版iMac，以及配備更高解析度螢幕的新款iPad mini，並預計11月6日起在門市開賣。

Apple iPhone 洛杉磯

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