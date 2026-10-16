特斯拉跑車Roadster飛起來了 量產要等2028年 訂金5萬美元

特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產，售價尚未公布。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉在SpaceX基地展示新款Roadster原型車，靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉，但量產要等到2028年，且高價與小眾市場使其對業績幫助有限。

特斯拉 （Tesla）周四展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX 合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

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綜合彭博資訊與CNBC報導，展示會在德州韋科（Waco）附近的SpaceX測試基地舉行。白色原型車衝上彎曲斜坡後騰空翻轉，還跳過包括電動卡車Semi在內的自家車款。

新款Roadster採雙座設計，搭載類似Cybertruck的線控轉向系統。依特斯拉現場計時，從靜止加速至時速60英里（約97公里）不到1秒。

不過，這款跑車對業績的助益可能有限。Zacks Investment Research股票策略師Andrew Rocco指出，Roadster能炒熱品牌話題，但售價高、潛在市場小，難以改善銷售或獲利。

彭博也指出，受成本、安全、法規與實用性限制，會飛的版本不太可能向一般消費者販售。

特斯拉近幾周重新開放美國、加拿大與中國消費者預訂，訂金為5萬美元。該公司自2017年開始收取訂金以來，已錯過所有原定交車時程。

Roadster空中翻轉、懸浮實測，影片看這裡

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