我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB國聯冠軍戰／道奇3連霸草草夢碎 釀酒人晉世界大賽拚隊史首冠

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

特斯拉跑車Roadster飛起來了 量產要等2028年 訂金5萬美元

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計202...
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產，售價尚未公布。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉在SpaceX基地展示新款Roadster原型車，靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉，但量產要等到2028年，且高價與小眾市場使其對業績幫助有限。

特斯拉（Tesla）周四展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

▲ 影片來源：x平台＠Tesla（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合彭博資訊與CNBC報導，展示會在德州韋科（Waco）附近的SpaceX測試基地舉行。白色原型車衝上彎曲斜坡後騰空翻轉，還跳過包括電動卡車Semi在內的自家車款。

新款Roadster採雙座設計，搭載類似Cybertruck的線控轉向系統。依特斯拉現場計時，從靜止加速至時速60英里（約97公里）不到1秒。

不過，這款跑車對業績的助益可能有限。Zacks Investment Research股票策略師Andrew Rocco指出，Roadster能炒熱品牌話題，但售價高、潛在市場小，難以改善銷售或獲利。

彭博也指出，受成本、安全、法規與實用性限制，會飛的版本不太可能向一般消費者販售。

特斯拉近幾周重新開放美國、加拿大與中國消費者預訂，訂金為5萬美元。該公司自2017年開始收取訂金以來，已錯過所有原定交車時程。

Roadster空中翻轉、懸浮實測，影片看這裡

▲ 影片來源：x平台＠Tesla（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 原型車在SpaceX測試基地完成受控翻轉，短暫懸浮後落地，並跳過自家車款，展現結合壓縮空氣推進器的特殊飛行能力，吸引外界高度關注。

  • 特斯拉表示新款Roadster預計2028年才會投產，近期則重新開放美國、加拿大與中國預訂，訂金為5萬美元；公司自2017年收訂金以來已多次延後交車。

  • 分析師認為Roadster主要是炒熱品牌話題，雖然性能亮眼，但售價高、潛在買家少，加上成本、安全、法規與實用性限制，對銷售與獲利幫助有限。

特斯拉 SpaceX

上一則

不跟風反而賺更快 4星座走出自己的財路 收入增又活得輕鬆

延伸閱讀

SpaceX股價谷底反彈58% 讓馬斯克身價重返1兆美元

SpaceX股價谷底反彈58% 讓馬斯克身價重返1兆美元
別跟馬斯克對作 特斯拉Q3交車量估下滑 華爾街分析師不願看空

別跟馬斯克對作 特斯拉Q3交車量估下滑 華爾街分析師不願看空
百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗

百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗
整理包／華為尊界V800百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

整理包／華為尊界V800百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
生肖鼠、牛及虎的女性便各有一套辯論方式，生肖鼠擅長從邏輯漏洞切入，生肖牛靠明確立場守住底線，生肖虎則以快速反應與情緒張力壓住場面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

2026-10-13 23:25
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子
美國人最愛水果香蕉陷生存難題 成本大漲、售價卻漲不動

美國人最愛水果香蕉陷生存難題 成本大漲、售價卻漲不動