我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB國聯冠軍戰／道奇3連霸草草夢碎 釀酒人晉世界大賽拚隊史首冠

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

從隱私交鋒到AI合作 蘋果與Meta聯手 讓大型模型進駐Mac Studio桌電

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果與Meta宣布合作，讓開發者串聯二至四台Mac Studio，在本機執行Me...
蘋果與Meta宣布合作，讓開發者串聯二至四台Mac Studio，在本機執行Meta最新開放權重AI模型。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果與Meta從隱私對立轉向AI合作，開發者可串聯多台Mac Studio在本機執行Meta大型模型，以提升安全性並降低雲端成本。

蘋果（Apple）與Meta多年來關係緊張，如今在人工智慧（AI）浪潮下罕見聯手。雙方周四宣布合作，開發者可串聯二至四台高階Mac Studio桌電，在本機執行Meta最新開放權重模型Muse Spark Open，用來寫程式、分析影片並執行其他AI代理任務。

CNBC報導，這款模型擁有8160億個參數，開發者可下載模型權重，授權條款允許有限度商業使用。兩家公司表示，在本機執行模型，能提升資料安全性，也節省雲端運算費。

Meta人工智慧長汪滔（Alexandr Wang）表示，許多強大的開放權重模型太大，一般個人電腦難以負荷，Mac Studio的記憶體容量則讓執行這款模型變得可行。雙方也調校模型，提升執行速度。

不過，硬體所費不貲。搭載M5 Ultra晶片、256GB記憶體的Mac Studio，每台至少要10799美元，使用者還須購買多台。512GB記憶體版本將於本月稍晚上市。

這項合作也反映雙方關係轉變。蘋果2021年推出隱私新制，限制廣告精準投放，Meta曾估計因此減少2022年營收100億美元。如今特納斯（John Ternus）上月接任蘋果執行長後，雙方公開攜手，但均未透露是否將進一步深化合作。

精華 FAQ

  • 雙方宣布開發者可串聯2至4台高階Mac Studio，在本機執行Meta最新開放權重模型Muse Spark Open，用於寫程式、分析影片及其他AI代理任務。

  • 因為Muse Spark Open有8160億個參數，規模遠超一般個人電腦可負荷範圍；Mac Studio具備足夠記憶體，經雙方調校後，才讓本機執行變得可行。

  • 兩家公司過去因蘋果2021年隱私新制而衝突，Meta甚至估計因此少賺2022年營收100億美元；如今在新任蘋果執行長上任後，雙方罕見公開攜手。

Apple 人工智慧 Meta

上一則

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

下一則

不跟風反而賺更快 4星座走出自己的財路 收入增又活得輕鬆

延伸閱讀

微軟搭Nvidia晶片叫陣蘋果 新Surface比MacBook Pro便宜400美元

微軟搭Nvidia晶片叫陣蘋果 新Surface比MacBook Pro便宜400美元
Nvidia推最強AI PC 號稱性能超越蘋果MacBook Pro M5

Nvidia推最強AI PC 號稱性能超越蘋果MacBook Pro M5
Meta AI模型Muse Wonder出鞘 主責人汪滔主打「不用反覆交代」

Meta AI模型Muse Wonder出鞘 主責人汪滔主打「不用反覆交代」
技嘉 AI TOP ATOM 64GB 統一記憶體版本登場 拓展桌上型 AI 開發新可能

技嘉 AI TOP ATOM 64GB 統一記憶體版本登場 拓展桌上型 AI 開發新可能

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
生肖鼠、牛及虎的女性便各有一套辯論方式，生肖鼠擅長從邏輯漏洞切入，生肖牛靠明確立場守住底線，生肖虎則以快速反應與情緒張力壓住場面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

2026-10-13 23:25
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子
美國人最愛水果香蕉陷生存難題 成本大漲、售價卻漲不動

美國人最愛水果香蕉陷生存難題 成本大漲、售價卻漲不動