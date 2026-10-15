蘋果晶片布局曝光：傳不做高階M6了 Mac升級時程一次看
傳蘋果將不再推出高階M6晶片，轉而集中資源開發支援AI運算的M7系列，導致OLED版MacBook Pro與Mac Studio的升級時程全面後移。
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傳蘋果將不再推出高階M6晶片，轉而集中資源開發支援AI運算的M7系列，導致OLED版MacBook Pro與Mac Studio的升級時程全面後移。
蘋果（Apple）傳將跳過M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra晶片，集中資源開發支援人工智慧（AI）運算的M7系列。這也意味，即將推出的OLED版MacBook Pro仍將沿用M5系列晶片，高階機種要等到2027年底，才會升級至M7 Pro與M7 Max。
MacRumors報導，以掌握蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）周四在Podcast節目中重申，蘋果的M6晶片系列「差不多到此為止」。
蘋果已在Mac mini搭載M6，也計畫推出配備M6的iMac與入門款14吋MacBook Pro，但沒有打算製造效能更高的M6 Pro、M6 Max或M6 Ultra。
高階Mac的晶片因此將從M5系列直接跳到M7系列。即將推出的OLED版MacBook Pro，仍將使用今年3月問世的M5 Pro與M5 Max，與目前機種相同，換上新螢幕時並不會同步升級晶片。
依葛曼的說法，搭載M7晶片的新版入門款MacBook Pro將於2027年推出，高階觸控螢幕版MacBook Pro則要到2027年底，才會搭載M7 Pro與M7 Max。
至於效能更高的M7 Ultra，預計要到2028年上半年才問世。因此，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高。
報導指出，蘋果可能把資源集中到更強調AI運算能力的M7系列，因此不再投入M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra的開發。這意味高階Mac晶片路線將直接往下一代推進。 即將推出的OLED版MacBook Pro仍會沿用M5 Pro與M5 Max，不會因為換上OLED螢幕就同步升級晶片。高階機種要等到2027年底，才會改搭M7 Pro與M7 Max。 依目前消息，M7 Ultra預計要到2028年上半年才會推出。由於高階桌機晶片時程延後，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高，升級節奏也會放慢。
精華 FAQ
報導指出，蘋果可能把資源集中到更強調AI運算能力的M7系列，因此不再投入M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra的開發。這意味高階Mac晶片路線將直接往下一代推進。
即將推出的OLED版MacBook Pro仍會沿用M5 Pro與M5 Max，不會因為換上OLED螢幕就同步升級晶片。高階機種要等到2027年底，才會改搭M7 Pro與M7 Max。
依目前消息，M7 Ultra預計要到2028年上半年才會推出。由於高階桌機晶片時程延後，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高，升級節奏也會放慢。
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