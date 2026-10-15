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蘋果晶片布局曝光：傳不做高階M6了 Mac升級時程一次看

編譯季晶晶／即時報導
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蘋果傳出將跳過高階M6晶片，集中資源開發M7系列。即將推出的OLED版MacBo...
蘋果傳出將跳過高階M6晶片，集中資源開發M7系列。即將推出的OLED版MacBook Pro仍將沿用M5 Pro與M5 Max晶片。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

傳蘋果將不再推出高階M6晶片，轉而集中資源開發支援AI運算的M7系列，導致OLED版MacBook Pro與Mac Studio的升級時程全面後移。

蘋果（Apple）傳將跳過M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra晶片，集中資源開發支援人工智慧（AI）運算的M7系列。這也意味，即將推出的OLED版MacBook Pro仍將沿用M5系列晶片，高階機種要等到2027年底，才會升級至M7 Pro與M7 Max。

MacRumors報導，以掌握蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）周四在Podcast節目中重申，蘋果的M6晶片系列「差不多到此為止」。

蘋果已在Mac mini搭載M6，也計畫推出配備M6的iMac與入門款14吋MacBook Pro，但沒有打算製造效能更高的M6 Pro、M6 Max或M6 Ultra。

高階Mac的晶片因此將從M5系列直接跳到M7系列。即將推出的OLED版MacBook Pro，仍將使用今年3月問世的M5 Pro與M5 Max，與目前機種相同，換上新螢幕時並不會同步升級晶片。

依葛曼的說法，搭載M7晶片的新版入門款MacBook Pro將於2027年推出，高階觸控螢幕版MacBook Pro則要到2027年底，才會搭載M7 Pro與M7 Max。

至於效能更高的M7 Ultra，預計要到2028年上半年才問世。因此，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高。

精華 FAQ

  • 報導指出，蘋果可能把資源集中到更強調AI運算能力的M7系列，因此不再投入M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra的開發。這意味高階Mac晶片路線將直接往下一代推進。

  • 即將推出的OLED版MacBook Pro仍會沿用M5 Pro與M5 Max，不會因為換上OLED螢幕就同步升級晶片。高階機種要等到2027年底，才會改搭M7 Pro與M7 Max。

  • 依目前消息，M7 Ultra預計要到2028年上半年才會推出。由於高階桌機晶片時程延後，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高，升級節奏也會放慢。

Apple

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