等2年多了 蘋果傳12月在中國推AI功能 新版Siri仍缺席

彭博報導，蘋果公司傳出計畫於12月在中國推出Apple智慧，但首波功能不包括新版Siri AI助理。蘋果為相關服務已籌備多年，推出時程曾多次延後。圖為蘋果上海靜安店（Apple靜安）是全球第二大、亞洲最大的蘋果旗艦店。（記者謝守真／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果歷經2年多監管延遲後，傳出12月將在中國推出Apple Intelligence，但新版Siri與部分新功能仍不在首波範圍內。

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國推出人工智慧（AI）平台Apple 智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

彭博15日引述知情人士透露，蘋果計畫12月在中國推出Apple智慧，首波功能將包含約2年前率先在美國推出、適用於iPhone、iPad及Mac的AI功能，但不包括新版Siri AI助理，以及蘋果今年宣布的其他功能。截至目前，蘋果公司尚未對相關消息作出回應。

IT之家提到，彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社媒X發布消息稱，首波功能包括個人化表情符號生成工具Genmoji、通知摘要、寫作工具，以及可從照片中移除特定物體的Clean Up功能；新版Siri、Image Playground圖像生成工具及較新版本的Genmoji則不在首波範圍內。中國科技媒體CNMO科技另報導，文字生成工具也將受到限制。

此前，蘋果今年7月已取得在中國推出Apple智慧的初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與中國工業和資訊化部溝通。

彭博指出，蘋果今年7月已取得在中國推出Apple智慧的初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與中國工信部溝通。報導另指，蘋果9月29日已取得相關許可，允許近期發售的iPhone支援Apple智慧及阿里巴巴旗下AI模型，包括通義千問與通義萬相。

事實上，蘋果為在中國推出Apple智慧已籌備多年，原先預計於2025年5月推出，後延至2025年底，再推遲至2026年春季。為符合中國監管要求，蘋果與阿里巴巴合作開發合規機制，其中包括可供政府持續審核AI模型更新的過濾機制；蘋果也與百度合作開發搜尋及Siri相關功能。