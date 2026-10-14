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OpenAI控前員工 跳槽蘋果前寄逾百份未公開產品機密文件

中央社／紐約14日電
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OpenAI與蘋果之間的營業祕密訴訟有進一步發展。(路透)
OpenAI與蘋果之間的營業祕密訴訟有進一步發展。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI指控前員工離職前將逾100份未公開產品機密寄至個人信箱並向蘋果簡報，雙方營業祕密訴訟持續升溫，法院已准蘋果提前蒐證。

OpenAI與蘋果之間的營業祕密訴訟今天有進一步發展，OpenAI指控一名跳槽至蘋果的前員工，離職前將逾100份未公開產品的機密寄至個人信箱，並向蘋果高層簡報內容。

路透報導，OpenAI在加州聖荷西聯邦法院所提訴狀指出，此事發生在數月之前，蘋果目前正自行研發AI產品，像是本週發表的智慧家庭中樞裝置HomeView。

OpenAI在訴狀中說：「OpenAI非常擔心其商業機密與機密資訊正在蘋果內部流傳，蘋果工程師可根據OpenAI機密且具創新的研究成果，打造即將推出的新產品。」

蘋果表示，公司已有固定政策與程序，確保新進員工不使用前雇主的機密資訊。

這份昨天提交的文件，屬於蘋果與OpenAI之間營業祕密爭議的一部分。蘋果先前指控員工自公司離職後，將機密資訊帶到OpenAI硬體部門，OpenAI已否認這些指控。

本週稍早，聯邦地方法院法官戴維拉（Edward Davila）核准蘋果部分請求，讓蘋果在訴訟中可提早取得OpenAI的數位檔案。

法官表示，蘋果可從部分前員工的裝置蒐集資料，並依加快的時程對其中三人錄取證詞，包括本案的兩名被告：前資深系統電機工程師劉暢（Chang Liu，音譯），以及前iPhone與Apple Watch產品設計副總裁陳棠育（Tang Yew Tan，音譯）。

本案可能在2027年10月開庭，不過OpenAI在法庭文件中表示，最快可在2027年6月做好開庭準備。

精華 FAQ

  • OpenAI指控該前員工在離職前，把逾100份未公開產品的機密文件寄到個人信箱，並把相關內容向蘋果高層簡報，疑似涉及商業機密外洩。

  • OpenAI在訴狀中稱，蘋果正自主研發AI產品，包括本週發表的智慧家庭中樞HomeView，若機密外流，蘋果工程師可能利用OpenAI成果加速新產品開發。

  • 法官已核准蘋果部分請求，允許提前取得OpenAI數位檔案，並可蒐集部分前員工裝置資料，且加快對3人取證；案件可能2027年10月開庭。

加州 OpenAI 聖荷西

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