我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

警告美股像泡沫 經濟學家羅森伯格改投資這兩樣

查克柏格坦言Meta對AI豪賭沒把握 砸數千億元前問汪滔：確定會成功？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta執行長查克柏格坦言，公司去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，根本不...
Meta執行長查克柏格坦言，公司去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，根本不知道產品能否成功。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

查克柏格坦承Meta豪擲數千億美元布局AI時並無必勝把握，雖推出新模型與個人助理，市場仍憂心龐大支出難以快速回收。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）坦言，去年承諾投入數千億美元建置人工智慧（AI）基礎設施時，根本不知道產品能否成功。

彭博資訊報導，查克柏格在周一上線的Cheeky Pint播客中回憶，他當時曾問AI長汪滔：「我們要開出1,000億或2,000億美元的支票。你確定會成功嗎？」汪滔坦言，即使投入鉅額資金，也無法保證成功。

查克柏格也透露，財務長蘇珊・李（Susan Li）曾多次提醒，失敗的代價將極為龐大。

Meta一直難以說服投資人接受不斷膨脹的AI支出。查克柏格雖一再強調資會帶來回報，股東卻愈來愈擔心，營收與獲利成長速度不夠快。

Meta周一推出新AI模型，宣稱在寫程式、處理財務及法律問題上，已能與ChatGPT和Claude並駕齊驅。該公司近期也推出個人化AI助理Muse，可協助購物、買電影票及安排預約，但查克柏格承認，當時也不確定消費者會有何反應。

Meta將於10月21日盤後公布財報。上季自由現金流降至多年低點，反映資料中心與智慧眼鏡支出攀升，財報公布後股價跌8%；截至周一收盤，今年仍漲逾12%。

精華 FAQ

  • 他坦言去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，並不知道產品是否一定會成功，只能在高風險下持續押注未來回報。

  • 他曾問汪滔，若要開出1,000億或2,000億美元支票，是否能確定這筆巨額投資會成功；汪滔則承認，沒有人能保證結果。

  • 因為Meta的AI成本持續擴大，財務長也提醒失敗代價很高，而股東更在意營收與獲利成長是否足以支撐龐大投資。

Meta 查克柏格 人工智慧

上一則

許多人不知道要清冰箱這一處 讓家電壽命更長久的7個秘訣

下一則

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

延伸閱讀

Meta AI模型Muse Wonder出鞘 主責人汪滔主打「不用反覆交代」

Meta AI模型Muse Wonder出鞘 主責人汪滔主打「不用反覆交代」
Meta推AI模型Muse Wonder：能力媲美業界頂尖

Meta推AI模型Muse Wonder：能力媲美業界頂尖
OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水

OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水
AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高

AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15
天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose D´Alessandro）

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

2026-10-09 23:25

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐