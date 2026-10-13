查克柏格坦言Meta對AI豪賭沒把握 砸數千億元前問汪滔：確定會成功？
查克柏格坦承Meta豪擲數千億美元布局AI時並無必勝把握，雖推出新模型與個人助理，市場仍憂心龐大支出難以快速回收。
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查克柏格坦承Meta豪擲數千億美元布局AI時並無必勝把握，雖推出新模型與個人助理，市場仍憂心龐大支出難以快速回收。
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）坦言，去年承諾投入數千億美元建置人工智慧（AI）基礎設施時，根本不知道產品能否成功。
彭博資訊報導，查克柏格在周一上線的Cheeky Pint播客中回憶，他當時曾問AI長汪滔：「我們要開出1,000億或2,000億美元的支票。你確定會成功嗎？」汪滔坦言，即使投入鉅額資金，也無法保證成功。
查克柏格也透露，財務長蘇珊・李（Susan Li）曾多次提醒，失敗的代價將極為龐大。
Meta一直難以說服投資人接受不斷膨脹的AI支出。查克柏格雖一再強調資會帶來回報，股東卻愈來愈擔心，營收與獲利成長速度不夠快。
Meta周一推出新AI模型，宣稱在寫程式、處理財務及法律問題上，已能與ChatGPT和Claude並駕齊驅。該公司近期也推出個人化AI助理Muse，可協助購物、買電影票及安排預約，但查克柏格承認，當時也不確定消費者會有何反應。
Meta將於10月21日盤後公布財報。上季自由現金流降至多年低點，反映資料中心與智慧眼鏡支出攀升，財報公布後股價跌8%；截至周一收盤，今年仍漲逾12%。
他坦言去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，並不知道產品是否一定會成功，只能在高風險下持續押注未來回報。 他曾問汪滔，若要開出1,000億或2,000億美元支票，是否能確定這筆巨額投資會成功；汪滔則承認，沒有人能保證結果。 因為Meta的AI成本持續擴大，財務長也提醒失敗代價很高，而股東更在意營收與獲利成長是否足以支撐龐大投資。
精華 FAQ
他坦言去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，並不知道產品是否一定會成功，只能在高風險下持續押注未來回報。
他曾問汪滔，若要開出1,000億或2,000億美元支票，是否能確定這筆巨額投資會成功；汪滔則承認，沒有人能保證結果。
因為Meta的AI成本持續擴大，財務長也提醒失敗代價很高，而股東更在意營收與獲利成長是否足以支撐龐大投資。
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