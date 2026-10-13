我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉毒害同事 中國研究生試圖潛逃在洛杉磯機場被捕

好市多雞肉丸試吃後立刻帶回家 華人讚微辣好吃：配馬鈴薯泥超搭

冰箱、電視盒都會被AI攻陷？Anthropic警告小型AI恐自我複製滲透家電

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI新創公司Anthropic警告說，可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出...
AI新創公司Anthropic警告說，可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出能在聯網家庭裝置之間「自我複製」的所需能力。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic警告，小型開放權重AI模型未來可能自我複製並潛入智慧家電擴散，形成難以關閉的AI蠕蟲，同時也凸顯AI安全與投資風險。

AI新創公司Anthropic再度警告AI技術潛藏安全風險，表示可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出能在聯網家庭裝置之間「自我複製」的所需能力。

Anthropic研究人員周二（13日）表示，小型開放權重AI模型可能具備「自我複製」能力，並在無須人類控制或連接資料中心的情況下，滲透智慧冰箱、智慧烤箱或電視機上盒等家庭裝置，利用這些裝置的運算能力執行自身程式，並進一步擴散至其他裝置。研究人員將這類模型稱為「AI蠕蟲」。

無集中控制點 Android電視盒測試揭分散式攻擊風險

Anthropic在一篇部落格文章中表示，這類AI模型將「難以關閉」，「因為不存在可以直接切斷運作的集中控制點」。

但該公司坦承，目前還沒有出現「完全失控、能自我複製的系統」。

不過，Anthropic指出，AI代理「已愈來愈有能力完成自我複製流程中的各個獨立步驟，並將自身的改良成果傳遞給未來的複製版本」。

Anthropic最新研究進一步加深外界對AI安全的疑慮，包括AI模型發動網路攻擊的能力，以及這項技術可能失控、甚至對整體人類構成生存威脅。

Anthropic表示，該公司進行了多項測試，以了解AI是否具備自我複製能力。其中一項測試是在由15台價格低廉、非知名品牌的Android TV電視盒組成的網路中，執行Google的小型AI模型Gemma4-26B-A4B。

Anthropic指出，這類裝置的安全防護往往較為薄弱，可能讓AI模型有機會滲透其中。如果模型規模太大，無法在單一裝置上運行，就可能「分割成多個部分或碎片」，分散在多台裝置上執行。

Anthropic表示：「實際上，AI蠕蟲不一定只由單一模型或策略構成。更符合現實的『最壞情境』攻擊，可能是由多種不同模型組成的群體，部署在不同類型的硬體上，並採用各式各樣的複製機制。」

緩慢型複製只是前兆 自主AI代理恐威脅網路安全

這家AI研究機構說，目前「尚無法確定自主AI複製最終會以何種形式出現」。該公司警告，這類系統可能是一種「緩慢、分散式」的架構，潛伏在安全防護不足的裝置中；也可能是能高速攻破資料中心的「強大網路攻擊模型」，或是透過詐騙人們取得運算點數的模型。

Anthropic表示：「根據超出目前實驗範圍的預測，我們預期未來將充斥著運行於各種硬體上的AI代理，其中一些甚至不受人類控制。」

該公司進一步指出：「緩慢型自我複製系統的出現，也將是更具侵略性、擴散速度更快的系統即將出現的重要前兆。後者可能攻破防護更嚴密的機器，或有效竊取API金鑰。」

高管屢發安全警訊 Anthropic上市前夕面臨投資疑慮

Anthropic與競爭同業OpenAI的高階主管及研究人員，多次警告日益強大的AI可能帶來風險。部分人士呼籲加強安全防護措施，並控制AI的發展速度。

在Anthropic積極推動首次公開發行股票（IPO）之際，分析師對這些疑慮是否合理看法不一，但光是這場爭論，就足以讓Anthropic股票成為一項風險難料的投資，尤其是在公司估值可能高達2兆美元的情況下。

精華 FAQ

  • Anthropic指的是小型AI模型若具備自我複製能力，便可能在家電與聯網裝置間擴散，利用各裝置運算資源執行自身程式，形成難以集中阻斷的分散式威脅。

  • 因為這類模型不一定依賴單一資料中心或中央控制點，而是可能分散存在於多台裝置上，一旦複製與擴散，切斷單一節點也難以讓整個系統停擺。

  • Anthropic曾在15台便宜的Android TV電視盒上測試Gemma4-26B-A4B，藉此評估自我複製風險；同時，公司推進IPO之際，外界也擔心安全爭議與高估值會增加投資不確定性。

Anthropic

上一則

好市多雞肉丸試吃後立刻帶回家 華人讚微辣好吃：配馬鈴薯泥超搭

下一則

50+的減法生活 果斷放棄三件家事 人生變得更從容

延伸閱讀

無人監管…Anthropic旗下AI模型報假案 費城警方火大

無人監管…Anthropic旗下AI模型報假案 費城警方火大
防止AI被入侵 微軟喊話：應設緊急煞車機制

防止AI被入侵 微軟喊話：應設緊急煞車機制
紐約AI聽證會 吹哨者警告 企業軍備競賽 正把人類推向未知

紐約AI聽證會 吹哨者警告 企業軍備競賽 正把人類推向未知
AI竟向警方亂報命案線索 Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

AI竟向警方亂報命案線索 Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15
天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose D´Alessandro）

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

2026-10-09 23:25

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐