我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

Meta禁止「字節跳動」旗下平台投廣告 美加日等7國即刻生效

中央社／孟羅公園8日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta 8日表示，已禁止TikTok的中國母公司字節跳動在美國及其他少數國家的...
Meta 8日表示，已禁止TikTok的中國母公司字節跳動在美國及其他少數國家的Meta旗下平台投放廣告。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Meta宣布禁止字節跳動在美加日等7國旗下平台投廣告，且第三方若導流至TikTok相關內容也受限，雙方競爭因此再度升溫。

臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta 8日表示，已禁止TikTok的中國母公司字節跳動在美國及其他少數國家的Meta旗下平台投放廣告，此舉標誌著Meta與字節跳動長期競爭進一步升溫。

路透報導，字節跳動的短影音平台TikTok已成為Meta最具威脅的對手之一，雙方在爭奪用戶關注、內容創作者及廣告收入方面競爭激烈。

Meta表示，這項禁令立即在美國、加拿大、埃及、印尼、日本、泰國及越南生效。

此外，禁令也適用於第三方廣告商，只要在上述國家投放的廣告活動包含連結至TikTok或字節跳動其他平台的內容，都受到限制。

Meta表示，「替一個要把用戶從我們應用程式帶走的對手投放廣告，我們沒有必要…拒絕向對手提供推廣服務，是各行各業的正常商業做法。我們將繼續透過產品品質與使用者體驗來競爭。」

TikTok與字節跳動尚未立即回應置評請求。

根據TikTok官網資料，平台不支援開啟或登入其他社群媒體應用程式的連結。不過，使用者仍可在個人檔案中新增連結，將訪客導向這些平台的網站。

Meta一直要求TikTok與YouTube採取措施，加強保護青少年使用者的安全。Meta今年8月與美國多州就社群媒體造成兒童傷害的訴訟達成和解，和解金額高達180億美元，並同意採取一系列措施。

今年8月，Meta同意對使用臉書與Instagram的兒童，設定每日使用時間限制、限制夜間使用，並強化防止兒童接觸年齡限制內容的措施。

TikTok尚未公開回應Meta的相關倡議。不過，TikTok 9月時與美國阿拉巴馬州達成和解，承諾對當地使用者實施新的使用時間限制，並加強年齡驗證等措施。

目前，TikTok在美國以一家由美國投資者持股占多數的合資企業營運，這項安排旨在保障美國用戶資料安全，並避免TikTok遭到美國政府封禁。TikTok在美國擁有超過2億名使用者。

精華 FAQ

  • Meta宣布禁止字節跳動在其旗下平台投放廣告，限制立即在美國、加拿大、埃及、印尼、日本、泰國及越南生效，反映雙方在廣告與流量競爭上的對立。

  • 因為只要第三方廣告活動在上述國家投放，且內容包含連結至TikTok或字節跳動其他平台，就會受到限制。Meta藉此避免替競爭對手導流，維持自身流量與商業利益。

  • 雙方主要在爭奪用戶注意力、內容創作者與廣告收入，同時也都面臨青少年使用安全的監管壓力。TikTok在美國擁有超過2億名使用者，使這場競爭更具戰略性。

字節跳動 Meta TikTok

上一則

10月9日星座運勢 天秤開展美妙戀情 摩羯放寬心態

延伸閱讀

TikTok與阿拉巴馬州達和解 將限制青少年使用時間、加強年齡驗證

TikTok與阿拉巴馬州達和解 將限制青少年使用時間、加強年齡驗證
隱私疑慮欺瞞用戶 臉書遭新墨西哥州陪審團裁定違法

隱私疑慮欺瞞用戶 臉書遭新墨西哥州陪審團裁定違法
Muse不到1個月下載突破500萬次 超越ChatGPT、Claude

Muse不到1個月下載突破500萬次 超越ChatGPT、Claude
一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友