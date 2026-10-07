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微軟搭Nvidia晶片叫陣蘋果 新Surface比MacBook Pro便宜400美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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Surface Laptop Ultra主打直接在電腦上執行AI模型，並宣稱部分...
Surface Laptop Ultra主打直接在電腦上執行AI模型，並宣稱部分AI工作速度優於蘋果MacBook Pro M5。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟發表搭載輝達晶片的Surface Laptop Ultra與開發者設備，強調本機AI效能優於MacBook Pro M5，並以Hybrid Intelligence整合雲端與本機運算。

微軟搭載Nvidia輝達(另稱英偉達)晶片的Surface Laptop Ultra將於10月16日出貨，起價2599美元，主打直接在電腦上執行AI模型，並宣稱部分AI工作速度優於蘋果MacBook Pro M5。Meta的AI代理Muse也將推出Windows版。

微軟周三在舊金山活動中宣布，Surface Laptop Ultra即日起開放預購。新機5月已亮相，如今才公布價格和出貨安排，起售價比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。

微軟表示，Ultra執行本機AI模型時，回應速度可達MacBook Pro M5的兩倍，影片生成速度則達六倍。這些效能比較是微軟在活動中提出的說法。

新機採用輝達RTX Spark晶片，可同時處理一般運算和AI工作，最高配備128GB統一記憶體，運算能力最高達每秒1000兆次。新機也設有磁吸式USB-C連接埠，類似蘋果的MagSafe充電接頭。

微軟另公布供開發者使用的桌上型設備Surface RTZ Spark Dev Box，售價5999美元，主打執行最新開放權重AI模型。這類模型可下載到設備上使用；OpenAI和Anthropic的封閉模型，則須透過各自的應用程式或線上服務存取。

AI在本機處理 必要時才用雲端

微軟同時推出稱為「混合智慧」（Hybrid Intelligence）的功能，讓新版Windows和新設備搭配使用本機及雲端AI模型。較簡單或涉及敏感資料的工作留在用戶設備上處理，較複雜的工作才交給雲端模型，以降低費用並保護資料。

取得用戶許可後，這項功能可存取電腦內的所有檔案，移動或重新命名項目，也能直接操作應用程式。例如，用戶可要求微軟的Autopilot整理散落各處的文件和圖片，或直接修改文件、試算表及其他Office檔案。

微軟也展示供開發者使用的Copilot新功能，可在專案各個步驟中區分使用者和AI所做的操作，並強調Windows可監控及限制AI代理的行為。

Meta將為Windows推出Muse。這款個人AI代理上月問世後登上蘋果App Store排行榜榜首，超越ChatGPT，可依簡單指令完成工作，例如從銀行帳單找出用戶忘記取消的訂閱。OpenAI則在9月底推出以ChatGPT為基礎的Dots，主打企業用戶的個人助理。

微軟執行長納德拉表示，未來開發者和用戶會期待AI工具結合本機設備及雲端服務。輝達執行長黃仁勳也同台介紹新PC晶片說：「我們徹底重新打造了個人電腦。」

Nvidia進軍PC晶片 微軟再推AI電腦

輝達新晶片也為PC處理器市場帶來競爭。戴爾和惠普等Windows電腦業者，已開發採用這款晶片的設備，將挑戰英特爾和超微在一般PC處理器市場的地位。

Windows雖是最普及的PC作業系統，但Gartner估計，微軟按出貨量計算並未躋身全球前六大PC業者。蘋果電腦因適合執行AI模型而吸引買氣，微軟則希望藉新硬體和AI功能，鞏固Windows的優勢。微軟也推出自家AI模型，但依一項測試，其效能尚未居於領先地位，開發者採用程度也不如主要競爭對手。

微軟2024年曾和高通等夥伴大力推廣AI電腦，並推出Copilot+ PC標準，要求設備具備達到一定AI效能的神經處理單元。不過，當時一項記錄用戶電腦操作的主打功能引發隱私疑慮。微軟表示，如今已簡化產品命名，以Surface品牌為主，持續提供高階硬體及本機、雲端結合的AI體驗。

AI電腦普及也受到記憶體成本影響。Gartner今年已指出，記憶體價格大漲，可能使AI電腦占整體出貨量過半的時間延至2028年。

微軟在舊金山舉行Windows與Surface活動，展示裝在Surface La...
微軟在舊金山舉行Windows與Surface活動，展示裝在Surface Laptop Ultra主機板上的Nvidia新款RTX Spark晶片。（路透）

黃仁勳在微軟新品發表會上站台。（路透）
黃仁勳在微軟新品發表會上站台。（路透）

精華 FAQ

  • 這款新機主打直接在電腦上執行AI模型，強調本機運算速度與隱私優勢，並採用Nvidia RTX Spark晶片，鎖定需要高效AI處理的使用者與開發者。

  • Surface Laptop Ultra起價2599美元，比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。微軟並宣稱其本機AI回應速度可達2倍，影片生成速度最高可達6倍。

  • Hybrid Intelligence讓較簡單或涉及敏感資料的工作先在本機處理，複雜任務再交給雲端模型，以降低成本、提升效率並加強資料保護，同時允許AI代理操作檔案與應用程式。

微軟 舊金山

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