孩子跟AI聊了什麼？Meta推監護功能 家長可查看7天內對話主題

Meta AI推出家長監護功能，可查看孩子與AI的對話主題。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Meta在全球推出AI App家長監護功能，讓家長查看青少年近7天詢問的主題並調整使用限制，同時提供親子溝通資源協助了解AI使用情況。

Meta 公司5日宣布，Meta AI App 的家長監護功能自即日起在全球上線，家長與監護人啟用後，可以查看青少年在過去七天內詢問過哪些主題，但不會看到對話內容本身。

Meta發布新聞稿說明，若希望為孩子設定更嚴格的人工智慧（AI）使用體驗，家長也可以將預設設定從「13歲以上」切換為「限制的內容」，進一步限制青少年在Meta AI App中可進行的對話類型。

在Facebook（臉書）、Messenger或Instagram使用監護功能的家長，現在可於監護功能中看到全新的「洞察」分頁，查看青少年過去一周內在App向Meta AI詢問的主題，範圍涵蓋學校、娛樂、生活風格、旅遊、寫作及身心健康等。

Meta指出，家長可同時運用「洞察」分頁與「青少年帳號」AI體驗中既有的安全防護。例如，Meta的AI體驗參考13歲以上電影分級標準及家長回饋設計，目標是讓Meta AI不會提供不適齡回覆。

此外，Meta與美國網路霸凌研究中心（Cyberbullying Research Center）合作推出「展開對話」資源，提供一系列開放式問題，讓家長透過中性不帶評判的方式，與孩子聊聊使用AI的經驗。每個問題皆附有家長指引，說明設計用意與切入方式。