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蘋果將推出全新「HomePad」智慧家庭裝置

記者蕭君暉／綜合報導
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蘋果公司LOGO。(路透資料照片)
蘋果公司LOGO。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果傳將推出HomePad、Apple TV 4K與HomePod mini，其中HomePad以約6吋螢幕結合智慧家庭控制與通話功能，並被視為蘋果擴大智慧家庭布局的新核心產品。

彭博報導，蘋果傳出將在10月13日推出三款Home系列新品，包括稱為「HomePad」的全新智慧家庭裝置，將搭載約6吋螢幕，外型設計則向經典的iMac G4致敬。此外，還包括新一代Apple TV 4K與HomePod mini。

蘋果新手機剛上市，家用裝置也加入，台積電與鴻海集團等供應鏈有機會受惠。

綜合報導指出，HomePad這款新產品將成為蘋果正式擴大智慧家庭布局的重要一步，是新任執行長特納斯（John Ternus） 上任後的重要產品線之一。HomePad這款產品將成為蘋果近年少見的新類別硬體，代表蘋果正式從HomePod、Apple TV等單一裝置，進入智慧家庭控制中樞市場。

彭博指出，HomePad內部開發代號是桌上型的J490，機身厚度與iPhone相當，有0.6公分寬的黑色邊框，類似早期iPad的影子。螢幕透過一支拋光金屬臂連接圓形金屬底座，底座布滿多圈喇叭孔、內建喇叭與麥克風，螢幕可手動前後傾斜。讓人聯想2002年喬布斯發表的iMac G4。

HomePad可能會推出兩種版本，一款為桌上型，另一款則可直接安裝於牆面。裝置內建揚聲器，除了作為智慧家庭控制面板，也兼具 HomePod的部分使用情境。功能包括控制家裡的智慧燈具、門鎖、攝影機等HomeKit／智慧家庭裝置，也能播放音樂、顯示照片、進行視訊通話與家庭對講。據稱還會提供類似iPad的應用功能，例如訊息等。

精華 FAQ

  • 彭博報導指出，蘋果傳將在10月13日推出3款Home系列新品，包含全新智慧家庭裝置HomePad，以及新一代Apple TV 4K與HomePod mini。

  • HomePad據稱搭載約6吋螢幕，外型向iMac G4致敬，採螢幕連接金屬臂與圓形底座設計，機身厚度接近iPhone，並具可手動前後傾斜的螢幕。

  • HomePad可作為智慧家庭控制面板，操作燈具、門鎖與攝影機等HomeKit裝置，也能播放音樂、顯示照片、進行視訊通話與家庭對講，並提供類似iPad的訊息等應用。

鴻海 特納斯 iPhone

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