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Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機

編譯簡國帆／綜合外電
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Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出60...
Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Counterpoint預估蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約賣出600萬支，同時iPhone 18 Pro在中國銷售亮眼，帶動蘋果市占率上升。

Counterpoint研究公司預測，蘋果公司（Apple）的首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。這也是該公司首度估算iPhone Duo的銷售表現。

Counterpoint資深分析師林科宇表示，相較於蘋果一般iPhone的銷量，iPhone Duo的預估銷量較偏向利基型折疊機的水準，最終表現取決於蘋果增產的速度。

定價1999美元的iPhone Duo預定10月上市，為蘋果最高階的智慧手機，乘載著帶旺整體折疊機銷售的產業期待。市場研究機構國際數據資訊公司（IDC）預估，在蘋果助攻下，今年折疊機出貨量將成長13%至2290萬支，若沒有iPhone Duo，原本可能萎縮。

Counterpoint也說，本月與Duo同步亮相的iPhone 18 Pro系列，在中國市場開賣後的表現搶眼。這是蘋果首度只推出Pro系列的高階機種，未同步升級基本款，以引導有換機需求的消費者轉向更高價機型，協助帶動初期銷量比上一代的iPhone 17 Pro同期銷售成長12%。

研究人員指出，在中國今夏智慧手機市場年比下滑17%之際，蘋果新機銷售亮眼，協助該公司在競爭激烈的中國智慧手機市場拿下33%市占率。

所有手機製造商都正因零組件成本居高不下，而被迫調高售價，試圖以提高單機營收彌補單位銷量的缺口，使中國品牌相較於蘋果的價格優勢縮小，從而較有利蘋果。

林科宇說：「許多中國旗艦機種漲價超過200美元，可能已墊高消費者的價格基準，進一步強化iPhone的相對性價比。」

精華 FAQ

  • Counterpoint首度估算，iPhone Duo今年約可賣出600萬支，但這仍屬折疊機中的利基規模，能否再放大，主要取決於蘋果後續增產速度與供貨能力。

  • iPhone Duo定價1999美元，預定10月上市，定位為蘋果最高階智慧手機。市場普遍期待它能拉抬整體折疊機需求，並帶動產業銷售成長。

  • Counterpoint指出，iPhone 18 Pro系列在中國開賣後表現強勁，初期銷量較iPhone 17 Pro同期成長12%。在中國智慧手機市場年減17%下，蘋果市占率仍達33%。

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