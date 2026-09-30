我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

Dyson要價499美元的AI牙刷 開賣就故障 官方認滲水災情慘 已恢復出貨

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Dyson CameraJet電動牙刷初期一批產品因進水問題導致故障，官方向消費...
Dyson CameraJet電動牙刷初期一批產品因進水問題導致故障，官方向消費者致歉 。（圖／Dyson提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Dyson首款AI電動牙刷CameraJet上市後傳出滲水故障與缺貨，官方證實部分噴射管生產瑕疵已導致少數產品失效，目前已恢復生產出貨。

消費電子產品大廠戴森（Dyson）表示，新款AI電動牙刷初期生產的一批產品因進水問題導致故障，這也是該公司首次說明這款產品為何從零售店面架上消失。

彭博資訊報導，在美國售價499美元的CameraJet搭載AI與內建攝影機，可即時提供使用建議。產品名稱中的「jet」是指將一股漱口水噴向牙菌斑的設計，功能類似牙線。這款電動牙刷上市後不久，消費者便在社群媒體上反映產品故障。在部分案例中，用戶表示，牙刷使用幾分鐘後便突然停止運作。

官方首度證實「滲水災情」 已恢復生產出貨

Dyson發言人向彭博新聞表示：「其中一批噴射管的生產流程出現問題，可能導致滲水，進而影響少數產品的表現。」這項噴射管問題可能造成電動牙刷裝置內部的水流出，滲入其他零組件。

這位發言人表示，公司決定隔絕受影響的存貨，因此導致這款牙刷一度缺貨。目前產品已全面恢復生產，並正出貨給合作夥伴。

這款品牌首款牙刷原本被視為Dyson歷經多年研發後的重磅發表，但產品9月1日上市後不久，包括百思買（Best Buy )在內的大型零售商便將這款牙刷從網站下架。

消費者透露使用經驗

根據彭博採訪的Dyson銷售人員，以及在網路上分享使用經驗的消費者，這款產品的出貨遭到延遲，甚至有些訂單根本沒有送達。

來自英國伯明罕的消費者Geoff受訪時說，他購買的Dyson電動牙刷使用不到20秒便故障。他說，致電客服後，對方安排隔天寄送一支替代品。

他說，「我收到替代品、充完電，準備使用，結果這一支大概撐了一分鐘。」他指出，牙刷大約每10秒就會出現一次故障。他表示，接下來兩周都在與Dyson客服人員透過電子郵件往返，希望取得退款。

彭博採訪的部分CameraJet早期購買者表示，Dyson客服當時提供的處理方式是更換電池。

Dyson向消費者致歉 承諾提供協助

Dyson本月稍早在先前的一份聲明中，已承認CameraJet存在一些「可靠性」問題，同時也提到零售庫存偏低，並表示仍在逐步提高產量。

Dyson發言人在最新聲明中，向拿到故障產品的消費者致歉，「對於讓忠實客戶失望，我們深感抱歉，我們將盡一切努力協助他們」。

多年來，Dyson不斷嘗試拓展至其他產品類別，包括在2016年推出約400美元的Supersonic吹風機後取得成功，到2023年，Dyson美國業務中，造型美髮產品的銷售額已占30%。

近期，Dyson也推出售價100美元的HushJet Mini Cool手持式風扇，自4月上市以來便經常處於缺貨狀態。

Dyson先前曾透露，口腔護理產品是下一個主要產品類別，花了六年時間進行這款AI電動牙刷的研發，並計畫推出包括無泡沫牙膏在內的相關產品。

Dyson CameraJet電動牙刷初期一批產品因進水問題導致故障，官方向消費...
Dyson CameraJet電動牙刷初期一批產品因進水問題導致故障，官方向消費者致歉。（圖／Dyson提供）

精華 FAQ

  • 因為初期生產的一批產品出現滲水問題，可能讓裝置內部零組件受影響，導致部分牙刷使用數十秒到幾分鐘就停止運作。

  • CameraJet在美國售價499美元，結合AI與內建攝影機，可即時提供刷牙建議，另以噴射漱口水清潔牙菌斑，功能類似牙線。

  • Dyson已將受影響存貨隔離，避免繼續流出問題產品，並表示目前已全面恢復生產與出貨，同時承諾協助受影響消費者。

零售商 社群媒體

上一則

屢傳不和 「邵氏雙俠」狄龍秀出與姜大衛破冰世紀合照

下一則

Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機

延伸閱讀

Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式

Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式
Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍

Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍
Google高階AI筆電規格出爐 899美元起跳

Google高階AI筆電規格出爐 899美元起跳
AI效應 蘋果擬重返伺服器市場 採用Nvidia技術串聯

AI效應 蘋果擬重返伺服器市場 採用Nvidia技術串聯

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了