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國際技能競賽 台灣獲3金3銀7銅

中央社／上海28日電
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在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、...
在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、7銅、30優勝。圖為國手呂治寬（中）獲得商務軟體設計職類金牌。（中央社）

第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲得3金、3銀、7銅、30優勝。勞動部勞動力發展署統計，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提高至91.5%。

3面金牌分別是：商務軟體設計（軟體應用開發）職類國手呂治寬、花藝職類國手楊宇鈞、網路安全職類國手邱昱翔和楊詠旭。

台灣在本屆競賽派出53位國手，參加47個職類。勞發署初步掌握團體積分排名由上屆世界第4名升至第3名。

國際技能競賽獲頒金、銀、銅牌選手在頒獎前只知道入圍前3名，也就是在不知道排名的情況下，一起上台等待成績揭曉，現場氣氛緊張。尤其金牌揭曉時，許多選手在台上興奮到跳躍轉圈，周圍則是歡呼聲不斷。

第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式，23日開始賽事，27日晚間在位於浦東的世博文化中心舉辦頒獎典禮。

頒獎結束後，中國上海代表將會旗移交下屆主辦國日本愛知代表，27日晚間接近11時結束頒獎典禮及閉幕式。

在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、...
在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、7銅、30優勝。圖為獲得網路安全職類金牌的國手邱昱翔和楊詠旭身披中華台北會旗接受頒獎。（中央社）

精華 FAQ

  • 台灣國手共拿下3金、3銀、7銅與30優勝，合計43個職類獲獎，整體表現相當亮眼。勞動部統計顯示，獲獎率也從上屆的86%提升到91.5%。

  • 金牌得主包括商務軟體設計職類的呂治寬、花藝職類的楊宇鈞，以及網路安全職類的邱昱翔和楊詠旭。內文也提到選手在成績揭曉前，直到前三名才知道名次。

  • 第48屆國際技能競賽於22日至27日在中國上海舉行，頒獎典禮在浦東世博文化中心登場。勞發署初步掌握，台灣團體積分排名由上屆世界第4名升至第3名。

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