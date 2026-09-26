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TikTok與阿拉巴馬州達和解 將限制青少年使用時間、加強年齡驗證

中央社／華盛頓25日即時報導
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TikTok標誌。(美聯社)
TikTok標誌。(美聯社)

阿拉巴馬州今天宣布與短影音平台TikTok及其中國母公司字節跳動（ByteDance）達成和解，要求平台限制青少年使用時間並加強年齡驗證，以解決危害兒童及誤導消費者相關指控。

路透報導，這起案件原訂下周開庭，如今雙方提前達成和解。根據和解協議，TikTok必須針對阿拉巴馬州青少年實施數項調整，包括每天最長使用2小時、每使用15分鐘必須暫停，以及採取更嚴格的年齡檢查機制。

根據協議，TikTok將支付阿拉巴馬州至少1億美元；如果在指定期限內再有40州與TikTok達成類似和解，阿拉巴馬州獲得的金額最高可增至3億美元。

TikTok美國業務發言人透過聲明表示，「這項協議建立在我們持續強化安全工具、保護青少年安全的承諾及核心目標之上。」

這也是TikTok首度就青少年身心健康相關訴訟，與美國州政府達成和解。阿拉巴馬州檢察長馬歇爾（Steve Marshall）去年對TikTok提起訴訟，至少另有27州及華盛頓哥倫比亞特區也提出類似訴訟。

馬歇爾宣布上述協議時表示：「對阿拉巴馬州的家長來說，今天是個好日子。」

這場原定28日於蒙哥馬利（Montgomery）州法院開庭、預計進行2到3周的審判，原本被視為深入了解TikTok內部運作的難得機會。TikTok先前也有部分原訂進入審判程序的案件以和解收場，該平台也試圖避免公開其營運細節。

阿拉巴馬州指控，TikTok提供源源不絕的影片，使其成為最具成癮性的社群平台，演算法也會將年輕用戶導向愈來愈激烈的暴力及自我傷害相關內容，助長青少年心理健康危機，並導致該州因自我傷害而被送往急診的病例「激增」。

該州還指控，TikTok為讓谷歌（Google）、蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）應用程式商店將其評定為適合青少年使用的安全應用程式，謊稱平台已限制年輕用戶接觸色情及暴力內容；此外，TikTok也被指在中國政府能否取得美國用戶資料一事上誤導用戶。

TikTok則表示，公司在設計平台時已將青少年安全列為優先事項，並援引1996年「通訊端正法」第230條（Section 230 of the Communications Decency Act of 1996），主張網路平台不須為用戶發布的內容承擔法律責任。

精華 FAQ

  • 和解後，TikTok必須對阿拉巴馬州青少年實施更嚴格的管控，包括每天最長使用2小時、每使用15分鐘就要暫停一次，並加強年齡檢查機制，避免未成年用戶接觸不適當內容。

  • 根據協議，TikTok將先支付阿拉巴馬州至少1億美元；如果在指定期限內再有40州與TikTok達成類似和解，阿拉巴馬州可獲得的總金額最高可增至3億美元。

  • 阿拉巴馬州指控TikTok讓年輕用戶沉迷，演算法推送暴力與自我傷害內容，並誤導消費者與應用程式商店，還涉及中國政府是否可取得美國用戶資料等爭議。

阿拉巴馬州 TikTok

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