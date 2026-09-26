OpenAI證實ChatGPT擅自把用戶圖片PO上網 曾造訪美政府網站

一名男子9月17日在舊金山科技高峰會展場中，路過OpenAI的標示。(路透)

AI " rel="220164">OpenAI 今天坦承，旗下AI工具在公司不知情的情況下，將ChatGPT 用戶的圖片發布於線上網站，這是AI代理超出其限制運作的最新例子，同時證實AI工具曾造訪美國聯邦政府網站。

法新社報導，OpenAI表示，那53張被上傳圖片的連結並未公開列出，是被意外發布於圖片託管網站，絕大多數的圖片已在託管服務商的協助下移除，剩餘圖片的下架工作正在進行中。

OpenAI在社群平台X上發文表示：「我們已分享相關細節，說明我們研究環境中的AI代理如何在不應發生的情況下，將訓練與評估數據提供給第三方服務。」

這些圖片的散布是由人工智慧（AI）代理引起的。AI代理是建立在AI模型之上的軟體，具備自主行動的能力。

上述圖片來自曾授權使用資料來改善OpenAI模型的用戶帳號。OpenAI表示，這些資料在使用前已經過隱私過濾器處理，因此無法再與原始使用者建立連結。

OpenAI接受法新社詢問時，沒有具體說明這些圖片是否描繪可辨識的個人，或含有敏感資料。

與此同時，OpenAI也證實「紐約時報」的一則報導，即旗下工具曾造訪美國聯邦政府的網站，並表示僅取得公開資訊；彭博（Bloomberg News）指出，這些網站包括人口調查與統計局與證券管理委員會官網。

彭博引述知情人士說法報導，OpenAI的AI代理系統曾與SEC.gov、Investor.gov和公開的Census.gov數據互動。

被詢問相關意見時，OpenAI發言人說，公司正在「對偏離預期的模型活動進行廣泛審查，並在發現可能影響各組織系統時通知對方。我們預計隨著調查持續，將會發出更多通知」。

發言人在聲明中表示，這項審查主要發現的是「例行研究任務」，「其中有些涉及政府網站，因為我們的模型經常將這些網站視為權威的公共資訊來源」。