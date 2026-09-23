穩定幣市值曾衝破 3220 億新高！資金為何棄傳統銀行、改投區塊鏈？

DeFi 數據平台 DefiLlama 的數據指出，全球穩定幣總市值在今年 5 月底曾突破 3,220 億美元（約新台幣 10.39 兆元）的歷史新高。之後雖然從高檔回落，但當時高點的資產規模，已超越全球 95 個國家的外匯存底，其中甚至包括英國、加拿大與墨西哥等已開發或大型經濟體。

放眼在整體加密市場中，市值排行仍由比特幣與以太坊領先；不過，以美元掛鉤為主的鏈上資金已逐漸成為跨境支付、DeFi 結算與市場流動性的重要基礎設施。

穩定幣市值已超越 95 國外匯存底

外匯存底通常是各國央行用來穩定匯率、償還外債與應對外部衝擊的資產。如今，美元掛鉤穩定幣的總規模已超越 95 個主權國家的外匯存底，代表大量資金停留在公共區塊鏈上的「數位美元」中。

相關報導指出，目前全球僅約 14 個國家的外匯存底仍高於整體穩定幣市場，例如中國、日本、俄羅斯、印度和德國等。

綜觀整個加密市場，根據加密貨幣價格追蹤網站 CoinMarketCap 的數據，比特幣仍以約 1.28 兆美元市值領先（約新台幣 41.48 兆元）；以太坊則以約 2,250 億美元居次（約新台幣 7.26 兆元），兩者合計約占加密貨幣總市值 62.4%。

相比之下，目前穩定幣總市值約 3,000.56 億美元（約新台幣 9.68 兆元），但事實上，這個數字包含 Tether（USDT）、USDC 等多種穩定幣。

資金為何從傳統銀行流向區塊鏈

摩根大通早前發表市場分析，穩定幣之所以能吸引龐大資本，在於其解決傳統金融體系的長期效率痛點。

資本正透過穩定幣繞過傳統銀行的重重關卡，以達到三大需求：

24/7 即時結算： 傳統銀行受限於營業時間，跨境轉帳耗時且昂貴。區塊鏈網路則提供全天候無休的資金調度，讓資金能在分秒間完成轉移。

鏈上收益機會： 傳統儲蓄回報難以抵銷通膨，而去中心化金融 (DeFi) 協議提供了具競爭力的收益率，吸引了大量尋求資產增值的資本將資金轉化為穩定幣。

降低跨境支付成本： 對於銀行服務效率不彰或匯款成本高昂的地區，穩定幣可繞過部分傳統匯款流程，縮短結算時間並降低中介費用。

另一方面，國際結算銀行 (BIS) 曾示警，穩定幣的興起對央行構成挑戰：當民眾能透過手機應用程式，迅速將積蓄轉化為數位美元，傳統央行透過利率與資本管制來穩定經濟的手段將大打折扣。

目前，USDT 與 USDC 兩大穩定幣壟斷逾 88.5% 的市場份額，這種集中的結構引發了各國對於系統性和集中度風險的關注。隨著穩定幣市值創新高，不只代表需求增加，也代表監管、透明度與風險管理的重要性正在上升。