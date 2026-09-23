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Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

編譯劉忠勇／即時報導
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Meta推出售價1299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡。（路透）
Meta推出售價1299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡。（路透）

Meta 23日發表掌上型Muse AI助理裝置，並推出售價1299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡，一口氣擴大AI與VR硬體布局。AI助理讓使用者隨手拿起裝置與Muse對話，VR眼鏡把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，也讓Meta朝VR硬體不再虧本的目標邁進。

Meta執行長查克柏格在Connect大會展示的Muse Charm，大小約可放在掌心，外形讓人聯想到1990年代的電子寵物。裝置配備約兩吋的OLED觸控螢幕，畫面中央會出現Muse角色，使用者可調整角色的外觀、服裝和聲音，並透過觸控或語音來互動。

Charm內建5G數據機，沒有Wi-Fi時也能使用Muse；前後攝影機可提供影像供AI分析，並協助執行任務。裝置也能拍攝、播放照片和影片，並配備喇叭、麥克風及USB-C充電埠，但不能撥打電話或視訊通話。使用者可把它戴在手腕上、放進口袋，或掛在背包和鑰匙圈上，並透過手機上的Muse應用程式完成設定與同步。兩台Charm靠近時，也可在使用者同意下互相辨識、互動。

知情人士表示，Charm預計12月上市，價格可能和智慧手錶相近，但Meta尚未決定售價及行動網路費用。這項產品由前蘋果介面設計主管戴伊（Alan Dye）領導的新設計團隊，與Meta的AI團隊共同開發。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）說，這仍是探索性產品；即使Charm受到歡迎，Meta預期使用Muse的人，仍以手機和智慧眼鏡用戶居多。

同場發表的Meta VR Glasses，則把處理器、散熱風扇、電池等零件放在可夾於口袋、也可擺在桌上的外接裝置。眼鏡本身重約100公克，約為蘋果Vision Pro的六分之一、Meta Quest 3S的五分之一。使用者可用它觀看沉浸式影片、瀏覽網頁、玩遊戲、視訊開會，也能執行辦公軟體，或當作Mac與PC的外接螢幕。

Meta VR Glasses售價1299美元，約為售價3699美元的Vision Pro三分之一，但高於Meta Quest 3的599美元。單次充電可使用三小時，也可持續插電使用。每眼顯示解析度約2.5K，低於Vision Pro的4K，並採用高通新款Snapdragon Reality Elite處理器。

新眼鏡也能以AI和全像技術，建立接近本人外貌的虛擬形象供視訊使用；使用者還可在桌面投射出的虛擬鍵盤和觸控板上操作。Meta表示，新產品的訂價可望使Meta不再賠本銷售VR眼鏡，並將努力在未來幾年使VR事業獲利。

Meta執行長查克柏格在Connect大會展示的Muse Charm，外形讓人聯...
Meta執行長查克柏格在Connect大會展示的Muse Charm，外形讓人聯想到1990年代的電子寵物。（美聯社）

精華 FAQ

  • Muse Charm是可放入口袋或掛在身上的掌上型AI助理，配備約2吋OLED觸控螢幕、5G、前後攝影機與喇叭麥克風，可用觸控或語音互動，並能拍照、播影與做影像分析。

  • Meta把處理器、散熱風扇和電池移到可放口袋的外接裝置，讓眼鏡本體約只有100公克，大幅減輕配戴負擔，也更適合長時間觀看、遊戲、開會與辦公使用。

  • Meta將Muse視為探索性產品，主要仍期待手機與智慧眼鏡用戶採用；VR眼鏡則以1299美元切入，希望透過新定價與更輕設計，讓VR業務未來幾年走向獲利。

查克柏格 Meta

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