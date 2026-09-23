我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前中媒釋出專訪 馬斯克：習近平是非常強大的領導人

俄富豪出資婚宴派對 匡希恆促傳喚川普長子

Muse遭爆神似OpenClaw Meta高層坦言：不是巧合

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta新推出的AI代理Muse，因與開源AI代理OpenClaw高度相似，引發...
Meta新推出的AI代理Muse，因與開源AI代理OpenClaw高度相似，引發外界猜測，Muse是否直接採用OpenClaw技術。(路透)

Meta新推出的AI代理Muse，因與開源AI代理OpenClaw高度相似，引發外界猜測，Muse是否直接採用OpenClaw技術。Meta如今坦承，Muse「確實深受OpenClaw啟發」，但強調產品是從零打造。

這場爭議源於一名AI應用程式共同創辦人南達（Ansh Nanda），21日在X上發文稱，「Muse根本是鎖定一般大眾的OpenClaw」。他在貼文中分享與Muse的對話，顯示Muse承認自身系統檔案與OpenClaw的相似之處並非「巧合」，而是「吻合」。

隨後也有更多網友發現，兩者不僅採用相同的檔案名稱，連定義AI代理個性、溝通風格、價值觀與行為界線的SOUL.md設定檔，內容也幾乎完全相同。

Meta超級智慧實驗室（MSL）產品主管佛里曼（Nat Friedman）在南達的貼文下方回應，「團隊使用OpenClaw後深受吸引，希望打造類似產品，並提升安全性與易用性，讓數十億人都能使用」。

面對外界質疑，佛里曼並未否認，反而表示，「團隊認為OpenClaw發明人史坦柏格（Peter Steinberger）在這些設計上做得恰到好處」。

佛里曼也透露，今年1月使用OpenClaw後，他為MSL團隊購買數百台Mac mini，許多成員也愛上這款AI代理。他讚揚史坦柏格的設計具有開創性，並重申Muse雖從零打造，產品設計確實深受OpenClaw啟發。

Muse推出後表現亮眼，近期登上美國蘋果App Store免費下載排行榜冠軍。數據顯示，在比較相同平台與市場供應範圍後，Muse目前的成長速度已超越ChatGPT推出初期的表現。

精華 FAQ

  • 因為網友發現Muse與開源AI代理OpenClaw在檔案名稱、SOUL.md設定與行為規則上都高度相似，甚至連對話中都出現非巧合的回應，因此被懷疑直接借用技術。

  • Meta超級智慧實驗室產品主管Nat Friedman承認團隊使用OpenClaw後深受吸引，並希望打造類似產品，同時提升安全性與易用性，但強調Muse仍是從零打造。

  • Muse推出後迅速登上美國蘋果App Store免費下載排行榜冠軍，且在相同平台與市場條件下，其成長速度已超越ChatGPT初期表現，因此備受矚目。

Meta

上一則

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

延伸閱讀

Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍

Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍
Meta迎「養龍蝦」時刻 AI助理Muse人氣旺

Meta迎「養龍蝦」時刻 AI助理Muse人氣旺
AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了
整理包／Meta新AI代理人Muse下載破250萬次 一次看懂如何爆紅

整理包／Meta新AI代理人Muse下載破250萬次 一次看懂如何爆紅

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55

電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

2026-09-15 12:09
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

2026-09-16 09:16
南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

2026-09-16 23:25

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻