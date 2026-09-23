Muse遭爆神似OpenClaw Meta高層坦言：不是巧合

Meta新推出的AI代理Muse，因與開源AI代理OpenClaw高度相似，引發外界猜測，Muse是否直接採用OpenClaw技術。(路透)

Meta 新推出的AI代理Muse，因與開源AI代理OpenClaw高度相似，引發外界猜測，Muse是否直接採用OpenClaw技術。Meta如今坦承，Muse「確實深受OpenClaw啟發」，但強調產品是從零打造。

這場爭議源於一名AI應用程式共同創辦人南達（Ansh Nanda），21日在X上發文稱，「Muse根本是鎖定一般大眾的OpenClaw」。他在貼文中分享與Muse的對話，顯示Muse承認自身系統檔案與OpenClaw的相似之處並非「巧合」，而是「吻合」。

隨後也有更多網友發現，兩者不僅採用相同的檔案名稱，連定義AI代理個性、溝通風格、價值觀與行為界線的SOUL.md設定檔，內容也幾乎完全相同。

Meta超級智慧實驗室（MSL）產品主管佛里曼（Nat Friedman）在南達的貼文下方回應，「團隊使用OpenClaw後深受吸引，希望打造類似產品，並提升安全性與易用性，讓數十億人都能使用」。

面對外界質疑，佛里曼並未否認，反而表示，「團隊認為OpenClaw發明人史坦柏格（Peter Steinberger）在這些設計上做得恰到好處」。

佛里曼也透露，今年1月使用OpenClaw後，他為MSL團隊購買數百台Mac mini，許多成員也愛上這款AI代理。他讚揚史坦柏格的設計具有開創性，並重申Muse雖從零打造，產品設計確實深受OpenClaw啟發。

Muse推出後表現亮眼，近期登上美國蘋果App Store免費下載排行榜冠軍。數據顯示，在比較相同平台與市場供應範圍後，Muse目前的成長速度已超越ChatGPT推出初期的表現。