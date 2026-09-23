Anthropic推新模型：效能媲美頂級款 定價降20%

Anthropic推出新模型Claude Opus 5.5，稱效能可媲美旗下頂級模型，定價則比Opus 5低20%。(路透)

Anthropic 周二推出新模型Claude Opus 5.5，主打以較低成本提供高階模型效能。同日，Anthropic也宣布與醫療知識平台OpenEvidence合作，將提供醫師查詢研究與治療指引的AI工具，免費推廣到約100個國家。

Anthropic表示，Opus 5.5的表現可媲美旗下頂級模型Fable 5.1，運行成本則比前一代低40%。該公司聲稱，在一項軟體開發測試中，Opus 5.5的得分高於OpenAI的GPT-5.6 Sol，運行成本僅約後者的三分之一。

Opus 5.5的定價為每100萬個輸入詞元4美元、輸出詞元20美元，比Opus 5低20%。目前可在亞馬遜 網路服務（AWS）、Google Cloud和Microsoft Azure等平台上使用。

Anthropic並預告，未來幾周將推出Claude Sonnet 5.5與Claude Haiku 5.5。

此次發布正值外界對 AI 風險的辯論日益升溫之際。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）本月稍早才呼籲全球AI業界放慢前沿模型開發的腳步，以處理安全疑慮。

Anthropic表示，Opus 5.5在發布前經獨立AI安全研究團體Frontier Design與METR進行測試，包含先前僅用於旗下最強大系統的防護措施。

內部測試則顯示，新模型試圖突破限制的可能性，比Opus 5或Mythos 5.1低約85%。

在模型發展之外，Anthropic也與醫學知識平台OpenEvidence合作，將原本免費提供美國與歐洲醫師使用、AI驅動的臨床決策支援，擴及烏干達、安哥拉、蘇丹、海地和蒙古等大約100個國家，協助處於較難取得醫學文獻、專科資源與持續教育地區的醫師。

兩家公司表示，Anthropic將提供後端技術支援，OpenEvidence則依各地醫療設施與條件調整工具。兩家公司未披露這項合作的財務條件。

埃及班哈大學（Benha University）心臟科醫師班達里（Ahmed Bendary）表示，若能將這類工具推廣到美國與歐洲以外，對難以訂閱主要醫學期刊的地區將是一大助益。