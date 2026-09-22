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與Nvidia競爭 阿里發布號稱性能最強AI晶片「真武V900 」

記者林宸誼／即時報導
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阿里巴巴CEO吳泳銘22日，發布號稱「算力性能最強」新一代AI晶片真武V900，...
阿里巴巴CEO吳泳銘22日，發布號稱「算力性能最強」新一代AI晶片真武V900，並宣布進一步擴大AI基礎設施投入，力爭到2032年將阿里雲全球資料中心規模提升至20吉瓦（GW）以上。（路透）

阿里巴巴CEO吳泳銘22日發布號稱「算力性能最強」的新一代AI晶片真武V900，並宣布進一步擴大AI基礎設施投入，力爭到2032年將阿里雲全球資料中心規模提升至20吉瓦（GW）以上。

彭博指出，阿里巴巴希望憑藉這款晶片與Nvidia輝達（另稱英偉達）競爭，並支撐未來幾年資料中心的大規模擴張。吳泳銘說，客戶對AI的需求非常強勁，集團將全力投入基礎設施建設，目標是到2032年，阿里雲營運的全球資料中心規模超過20吉瓦，以應對預計將呈指數級增長的AI需求。

第一財經、每日經濟新聞報導，吳泳銘在杭州舉行的2026雲棲大會上表示，這款由集團旗下晶片部門平頭哥開發的產品，性能達到上一代產品m890的三倍，可組成規模多達50萬顆晶片的集群，用於訓練前沿模型。他預計，未來幾年平頭哥AI晶片的年出貨量將大幅提升。

他指出，阿里巴巴將持續投入AI模型、晶片和雲計算。他認為，AI模型通向人工超級智慧（ASI）的路徑正逐漸清晰，晶片為機器智慧提供算力，AI雲則如同承載機器智慧的「超級電網」。

吳泳銘也預測，機器將成為思考的主力，智慧正成為一種可規模化供應的商品，未來機器的思考總量將達到人類的1000倍以上。

阿里巴巴目前計畫開發一個擁有5兆至10兆參數的模型，規模遠超當前常見模型，以處理耗時更長、更複雜的任務。在吳泳銘領導下，集團已將實現通用人工智慧（AGI）列為核心發展方向，並承諾加大對AI硬體和基礎設施的投入。

阿里巴巴是大陸主要科技企業中AI投入規模最大的公司之一，已承諾在三年內投入超過3800億元人民幣，提升AI能力，並於8月透過在香港增發股票籌集約102億美元。彭博先前報導，集團還計畫推動平頭哥上市，把握投資者對AI加速晶片市場的熱情。

阿里巴巴加碼AI發展的同時，美國部分AI企業領袖則呼籲放緩步伐。Anthropic首席執行官阿莫戴（Dario Amodei）此前提出，應減緩前沿AI技術的發展，以更好地應對相關風險。

精華 FAQ

  • 阿里巴巴發布由平頭哥開發的真武V900，號稱算力性能最強，性能達上一代m890的3倍，並可支援大型集群，用於訓練前沿模型。

  • 吳泳銘表示，阿里將持續加碼AI模型、晶片與雲計算，目標到2032年把阿里雲全球資料中心規模提升至20GW以上，以應對快速成長的AI需求。

  • 阿里把AGI列為核心方向，計畫開發5兆至10兆參數大模型，並加大對硬體與基礎設施投入，顯示其希望同時掌握晶片、模型與雲端算力。

輝達 NVIDIA 阿里巴巴

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