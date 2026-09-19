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Google Gemini兩款新模型上線 能用語音執行複雜任務

記者彭慧明／即時報導
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Google Gemini推出兩款新模型，能進行近乎即時的推理，以語音和人工智慧...
Google Gemini推出兩款新模型，能進行近乎即時的推理，以語音和人工智慧「對話」。（路透）

Google Gemini推出兩款新模型，能進行近乎即時的推理，以語音和人工智慧「對話」。包括專為規模化和成本效益而打造的Gemini 3.8 Live，將對話智慧與流暢的對話和視覺基礎相結合；以及專為高複雜度任務而設計Gemini 3.8 Live，具有更高的智慧和多步驟推理能力。可以整合在Gemini應用、Google Workspace和Google搜尋，與Gemini進行更流暢、更協作的對話，用語音即可輕鬆應對複雜任務。

雖然AI巨頭喊出放慢語言模型開發速度的說法，但Google在過去幾周連續三次更新Flash版本模型，9月初剛推出Gemini 3.8 Flash與資安專用版，三周內又推出Gemini 3.8 Live，凸顯Google在語言模型開發競速比賽不能落後的壓力。

Google宣稱，Gemini 3.8 Live Extended Thinking提供企業級任務完成能力和智能，在Artificial Analysis的語音質量指數（Speech to Speech Quality Index）中以82.6分位列第一，在τ -Voice 和 Sierra 的τ -Voice-banking基準測試中分別以68.1%領跑率的成績完成。並具備強大的推理能力，兼顧價格競爭力。

Gemini 3.8 Live在語音代理領域名列第二，並保持極高的性價比，為開發者和企業提供了一個強大且高效的可擴展模型。

強化語音對話功能的Gemini 3.8 Live能夠近乎即時地處理視覺輸入，為對話添加上下文訊息，從而提供更有用的回應。支援在對話過程中自動偵測並切換97種語言。可以在後台執行工具和API調用，同時繼續對話，因此模型可以確認請求並繼續聊天，後台任務也會在背景完成。

精華 FAQ

  • 新模型主打近乎即時的推理與語音對話能力，能在對話中處理視覺輸入、整合上下文，並用更流暢的方式協助使用者完成複雜任務。

  • Google表示，這些模型可整合在Gemini應用、Google Workspace和Google搜尋中，讓使用者能透過語音進行更協作、更流暢的互動與任務處理。

  • 它可自動偵測並切換97種語言，且能在背景執行工具與API調用，同時維持對話進行，讓模型先確認請求，再持續聊天並完成後台工作。

Google

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