我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了 還被罰7500元

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

iPhone 18 Pro勃根地紅開箱 可變光圈相機首登場、拍照編輯玩法大進化

記者黃筱晴／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。(記者黃筱晴／...
iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。(記者黃筱晴／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：iPhone 18 Pro 推出勃根地紅新色，外觀走優雅奢華路線。
  • 重點二：首度導入可變光圈相機，提供4段光圈與更多手動控制。
  • 重點三：支援智慧對焦追蹤與新攝影風格，強化拍照編輯玩法。

iPhone 18 Pro本周五即將正式上市，記者搶先開箱這次從發表會前就討論度極高的「勃根地紅」新色，並實際體驗首度導入的可變光圈Pro相機系統。從外型設計走出優雅奢華的新路線，到影像創作彈性大幅提升，這款新機究竟有哪些亮點，又值不值得現在入手，一次帶你看。

全新「勃根地紅」實機色彩相當有質感，色澤偏向濃郁溫潤的深紅色調，與先前網路傳聞的偏紫風格截然不同。機身整體設計與材質延續去年風格，玻璃背板巧妙平衡紅色系較為強烈的視覺效果，在不同光線角度下會散發低調奢華的絲絨光澤；搭配同色系鋁金屬一體成型機身，不僅視覺一致，也有絕佳的握持手感。

正面螢幕的「動態島」面積縮小約25%，降低視覺干擾的同時，還能最多一次顯示3項「即時動態」，在提升螢幕沉浸感的同時，也兼顧資訊讀取便利性。

可變光圈鏡頭首登場 影像創作彈性大增

相機系統是這次新機主要升級重點，iPhone 18 Pro配備全新4,800萬像素Pro融合主相機，6片雷射切割葉片由精密轉輪結構控制，提供ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8至ƒ/4.0共4組光圈值切換。

實測夜拍時，手動切換至最大光圈ƒ/1.48，在微光夜景環境下能拍出相對明亮、乾淨的畫面；切換至最小光圈ƒ/4.0後，畫面中的線條與光線則變得較為柔和，街燈等點光源還能呈現星芒效果，讓iPhone拍攝多了不同玩法。

手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會...
手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會呈現星芒效果。(記者黃筱晴／攝影)

相機介面的操控性也更適合喜歡手動調整參數的使用者。全新「Pro控制項目」讓拍攝流程更加專業且直覺，過去需要仰賴第三方App才能細調的快門速度、白平衡、光圈值與曝光補償，如今都能直接在原生「相機」App中手動微調。

此外，相機系統也支援更完整的個人化設定，使用者可以自行編輯，將最常用的功能直接釘選在拍攝畫面頂端。無論是切換光圈，還是調整社群影片長寬比，都能快速切換設定，減少拍攝過程中反覆操作進入選單的麻煩。

在人像攝影與色調掌握方面，新一代「攝影風格」也提供更多創作變化。除了微調色調與色溫外，升級版功能進一步加入「質感」與「顆粒」等選項，可以調整柔膚、光暈等級，或為相片加入模擬底片拍攝的細膩顆粒感與文藝氛圍，不必再開啟其他App套用濾鏡，直接透過原生相機就能打造不同拍攝風格。

另外，發表會上沒有太多說明，但實際測試後覺得相當實用的「智慧對焦追蹤」功能也令人印象深刻。只要對著畫面中想要鎖定的人物、寵物或物體按兩下，就能快速啟動並鎖定拍攝主體。鎖定後，即使主體在景深前後快速移動，甚至一度走出畫面再重新入鏡，鏡頭依然能持續追蹤並對焦。

這項功能是結合裝置端機器學習與先進的影像分割技術，判斷畫面中每個物體的位置，以及與相機之間的距離，最棒的是在照片與影片拍攝模式下皆能順暢運作，有助於降低動態抓拍時失焦的機率。

勃根地紅配件可成套搭配 撞色更能玩出層次感

Apple這次也推出豐富的保護殼與配件陣容。除了完整的同色系「勃根地紅」配件，想要更搶眼的搭配，也可以選擇亮麗的桑椹色科技織紋保護殼，搭配洋紅色精細織紋卡套，在優雅質感之外增添更活潑的色彩層次。

此外，全新推出的腕帶，以及去年的斜背掛繩，同樣採用再生PET紗線與嵌入式軟性磁鐵設計，並提供多種色彩選擇，可以依照新機顏色打造同色系或撞色搭配。

搭配全新桑椹色科技織紋保護殼與洋紅色精細織紋卡套，整套上手優雅又俐落。(記者黃筱...
搭配全新桑椹色科技織紋保護殼與洋紅色精細織紋卡套，整套上手優雅又俐落。(記者黃筱晴／攝影)

新機該買哪一款？

今年最多人關心的問題，除了猶豫要買哪一色，另一個熱門話題就是「該現在入手iPhone 18 Pro，還是要等iPhone Duo？」兩款新機雖然都搭載最新的A20 Pro晶片，但在產品定位、使用場景與預算方面，仍有相當明確的區隔。

iPhone 18 Pro系列主打更完整的可變光圈Pro融合相機系統，以及軟體個人化控制升級，對於影像創作者與重度手機攝影愛好者來說，將能獲得更大的拍攝與創作彈性。iPhone Duo特色是大螢幕與摺疊形態帶來的使用彈性，鎖定的是追求最新科技與極致行動多工的商務客群，或是追求更寬廣視野的影音娛樂科技玩家。

至於哪一代iPhone用戶適合這次升級，則可以從硬體世代與新功能需求來判斷。隨著新一代Apple Intelligence已在iOS 27上運作，以及Siri AI眾多實用功能也可能在不久將來開通繁體中文版，若是仍使用iPhone 15 Pro之前機型的使用者，這次升級能一次獲得處理器、相機、AI功能與整體使用體驗等多方面更新，非常推薦iPhone 15 Pro之前的用戶不要再等了，趕快升級換機享受最新功能。

手動切換不同光圈值，會得到不同景深拍攝效果。(記者黃筱晴／攝影)
手動切換不同光圈值，會得到不同景深拍攝效果。(記者黃筱晴／攝影)

全新4800萬像素融合主相機具備可變光圈，可順暢切換ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ...
全新4800萬像素融合主相機具備可變光圈，可順暢切換ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0共4種光圈設定。(記者黃筱晴／攝影)

新一代的「攝影風格」延續原有的色調與色彩調整功能，並新增質感與顆粒控制功能。(記...
新一代的「攝影風格」延續原有的色調與色彩調整功能，並新增質感與顆粒控制功能。(記者黃筱晴／攝影)

全新「Pro控制項目」讓拍攝參數調整變得專業且直覺。(記者黃筱晴／攝影)
全新「Pro控制項目」讓拍攝參數調整變得專業且直覺。(記者黃筱晴／攝影)

相機系統支援個人化設定，可以自行編輯將最常用的功能項目釘選在拍攝畫面頂端。(記者...
相機系統支援個人化設定，可以自行編輯將最常用的功能項目釘選在拍攝畫面頂端。(記者黃筱晴／攝影)

精華 FAQ

  • 本次焦點是全新勃根地紅配色，色調偏濃郁深紅，搭配同色系鋁金屬機身與玻璃背板，呈現低調奢華質感，整體延續去年設計但更顯成熟。

  • 主相機支援4段光圈切換，從ƒ/1.48到ƒ/4.0都能調整，夜拍可更亮更乾淨，縮光圈後還能營造星芒與柔和線條，讓創作彈性大幅提升。

  • 若你是重度手機攝影愛好者，或仍使用iPhone 15 Pro之前機型，這次在處理器、相機、AI功能與操作體驗都有明顯升級，現在換機最能感受差異。

iPhone

上一則

北美轉機客達6成 華航2027啟動改艙計畫

下一則

65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

延伸閱讀

iPhone Duo實機體驗 開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看

iPhone Duo實機體驗 開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看
蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元
蘋果iOS 27更新 升級照片AI修圖、Siri AI對話

蘋果iOS 27更新 升級照片AI修圖、Siri AI對話
iPhone Duo摺疊機亮相 價昂功能不強 果粉猶豫要不要入手

iPhone Duo摺疊機亮相 價昂功能不強 果粉猶豫要不要入手

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

2026-09-09 06:05

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算

加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會