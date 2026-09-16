我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前最後表決 眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

Meta自製AI晶片明年上陣 查克柏格拒全業界一起踩煞車

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，由台積電代工，預定明年上半...
Meta正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，由台積電代工，預定明年上半年開始部署。（路透）

Meta正加快自製人工智慧（AI）晶片腳步，計畫明年上半年開始在資料中心部署新一代晶片，希望降低AI模型運算的成本和耗電量，減少對Nvidia輝達(另稱英偉達)的依賴。執行長查克柏格同時加入近日延燒的AI安全論戰，主張業者應找獨立機構評估模型安全，但不必等整個產業一起踩煞車。

Meta自2023年宣布研發自製AI晶片，目前正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，預定明年上半年開始部署。第四代MTIA 500、代號Astrid，則預計約一個月後完成設計，2027年底進入資料中心，使用規模還將進一步擴大。

Meta工程副總裁Yee Jiun Song受訪時表示，每一代晶片都會承擔更多技術風險，換取更好的效能，包括提高每瓦電力和每美元支出的運算效能。

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta近年大舉擴建AI基礎設施，自製晶片是其中重要一環。Meta和博通（Broadcom）合作設計，並交由台積電生產，希望逐步降低對輝達AI晶片的依賴。

若以資料中心最重要的耗電量衡量，Meta已承諾在12個月內部署總耗電規模超過1GW的自製晶片。Song表示，之後部署速度還會加快，前提是AI市場或需求沒有突然崩跌。

Meta超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）也參與晶片調校，提供未來AI模型及推論運算需求等資訊。Song表示，由於許多工程都由Meta自行完成，執行自家AI模型時，這些晶片的效率可以高於「輝達目前出貨的任何產品」。

台積電9月1日已將12顆新款晶片送到Meta，實際效能和Meta模擬結果僅相差2%至3%。團隊收到晶片第一天，就成功用來執行Meta自家模型，以及DeepSeek和阿里巴巴的AI模型。

初步測試顯示晶片設計沒有明顯問題，但在工廠逐步提高產量之際，仍需數月測試和調校。Meta四代自製晶片都仰賴高頻寬記憶體（HBM），主要鎖定一般用途的AI推論，並非要求模型極快回應的高速推論市場。

Meta原本還計畫開發代號Olympus的晶片，同時處理AI模型訓練和推論，原訂2028年或2029年推出，但後來取消，改把資源集中在推論晶片，成本是考量之一。

Song說，當資料中心晶片部署規模達到幾個GW時，「成本就變得非常重要」。如果同時處理訓練和推論的晶片可能貴30%，就會變得「完全無法接受」。

在自製AI晶片加速推進之際，查克柏格周二也加入AI安全之爭。他在X發文表示，AI實驗室應借重獨立評估機構和顧問，確保模型安全，「找獨立評估機構和顧問把關，是業界最佳做法」。

不過，查克柏格並不贊成業者必須等整個產業達成共識後，才一起放慢研發。Meta先前就自行決定放慢Muse AI工具的開發，並未要求其他AI業者同步減速。

查克柏格說：「Meta為了加強安全和資安，將Muse延後推出數個月。我們沒有要求其他人也得先這麼做，我們才願意做。我們只是把它當成日常工作的一部分，因為這顯然對使用者和我們自己都是正確的做法。」

精華 FAQ

  • Meta目前測試第三代MTIA 450，預定明年上半年先在資料中心部署；第四代MTIA 500則預計約1個月後完成設計，並在2027年底進入資料中心使用。

  • 主要是降低AI模型運算成本與耗電量，同時減少對輝達晶片的依賴。Meta也希望藉由和博通、台積電合作，提高自家模型推論效率。

  • 他認為AI實驗室應找獨立評估機構與顧問把關模型安全，但不必等整個產業取得共識才一起放慢研發；Meta也曾自行延後Muse工具推出。

查克柏格 Meta NVIDIA

上一則

AI自創人類看不懂的新語言 像有字天書混科技黑話 恐愈來愈難監控

下一則

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

延伸閱讀

Meta最強AI「勝過所有中國模型」 將導入IG、FB

Meta最強AI「勝過所有中國模型」 將導入IG、FB

Meta最強AI模型出鞘 汪滔：追上Anthropic、勝過GPT-5.6 Sol

Meta最強AI模型出鞘 汪滔：追上Anthropic、勝過GPT-5.6 Sol
AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% Nvidia跌3.4%

AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% Nvidia跌3.4%
Meta AI助理Muse強攻個人化 購物到安排約會全包了

Meta AI助理Muse強攻個人化 購物到安排約會全包了

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
華人網友分享美國經濟實惠超市「Grocery Outlet」。示意圖。(美聯社)

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

2026-09-08 20:25
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

2026-09-09 06:05

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難

堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難