電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

當電腦角落跳出「發現病毒 / 系統受感染」的恐怖警告訊息時，電腦其實並沒有中病毒，這只是惡意網站透過瀏覽器的「通知功能（Notifications）」發送的假通知廣告（Pop-up），目的是誘騙使用者點擊；如果您「不幸中招」，無需驚慌，可按照下列示範，減少或徹底杜絕此類警告訊息的出現。

移除桌機惡意擴充功能

1. 切勿點擊警告訊息

看到任何病毒警告彈窗時，絕對不要點擊通知中的任何按鈕或連結。

2. 進入瀏覽器設定清單

開啟您使用的瀏覽器（如 Edge、Chrome 或其他瀏覽器）。

點擊右上角的選單--> 進入「設定」（Settings）。

在設定頁面的搜尋欄中，輸入關鍵字搜尋Notifications（通知）或 Pop-ups（彈出式視窗）。或輸入「chrome://settings/content/notifications」。

3. 移除「已允許發送通知」的可疑網站

點選「網站設定」（Site settings） -->「通知」（Notifications）。或輸入「chrome://settings/content/notifications 」。

在「允許傳送通知」（Allowed to send notifications）的列表中，找到引發問題的可疑網站/網域。

點擊該網站旁邊的 「三個點按鈕 (...)」，然後選擇「移除」（Remove）或 「封鎖」（Block）。

完成後，該網站就無法再強行發送假警告通知到您的電腦桌面上。

2. 移除iPhone Safari 惡意擴充功能

(本截圖來自iOS26.6.1，iPhone各版本界面略有不同)

進入iPhone 「設定」-->搜尋「Safari」。

點選「高級」（Advanced） --> 「功能開關」（Experimental Features）。

尋找「Notifications」或「Web Push」項目並將其關閉(或者直接在「Safari」--> 「通知」中將「允許網站要求傳送通知」關閉)。

小提示： iOS 16.4 之後 Safari 才正式支援 Web Push 網頁通知，且通常需要先將該網站「加入主畫面」才會觸發推播。若您是在瀏覽網頁時一直跳出彈窗廣告，建議至「設定」-->「Safari」將 「阻擋彈出式視窗」（Block Pop-ups）與「詐騙網站警告」 一併開啟。

希望以上資訊能幫到您，不再受到「恐怖警告」的困擾。