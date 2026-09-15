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蘋果iOS 27更新 升級照片AI修圖、Siri AI對話

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圖為9日蘋果新機發表。(美聯社)
圖為9日蘋果新機發表。(美聯社)

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 27作業系統更新，升級跨App的個人智慧系統Apple Intelligence功能，最大亮點之一是「照片」App提升人工智慧（AI）修圖體驗，新增拍照後可虛擬改變取景角度的「空間重構」功能，並加入果粉期待已久的鬧鐘與計時器獨立音量設定。

另一項升級重點是全新Siri AI亮相，不僅具備更深入的回答與自然流暢的連續對話能力，還能跨App執行操作，並推出專屬Siri App。不過，Siri AI初期僅以英文版本推出，尚未支援繁體中文，繁體中文用戶若想搶先體驗，需先將裝置語言更改為英文。

在影像處理方面，iOS 27為「照片」帶來多項新功能。其中，「空間重構」技術允許使用者在按下快門後，仍能以虛擬方式調整相機位置與照片構圖；「延伸」工具則能以逼真的填充演算法，將畫面內容擴展至邊緣之外，方便校正地平線或在主體周圍營造更多留白。

「清除」功能也同步升級，除了支援移除更大體積的雜物，還提供鎖定細緻修飾的「高品質」模式與應對小雜點的「快速」模式。

全新「影像樂園」採用新一代生成式模型，支援包含寫實風格在內的多元風格，讓使用者可透過觸控操作與自然語言指令生成高品質影像，並依據個人化建議製作「鎖定畫面」背景圖片和聯絡人海報。

除了影像編輯，AI深度整合也擴展到日常瀏覽與各類生活場景。Safari瀏覽器加入「按主題整理」功能，能以AI分析並自動將同類型標籤頁分組，同時推出可定期監控商品價格與庫存變動的「通知我」功能。

在生產力與生活應用方面，使用者可透過「描述捷徑」以口語或文字直接建立捷徑或改進現有捷徑；「行事曆」支援輸入自然語言描述後，自動由AI填入時間、地點與與會者等細節。「電話」App新增「通話情境」辨識，當偵測到使用者正與特定商家通話時，會主動顯示來自各App的相關資訊，例如確認碼或預約編號。

此外，iOS 27調整「Liquid Glass」視覺設計以提升可讀性，並在設定中提供深淺與透明度自訂滑桿。新系統也全面提升App啟動速度與AirDrop傳送效能，並加入Wi-Fi與行動網路切換更順暢的「連線輔助」，以及鬧鐘與計時器獨立音量設定。

蘋果提醒，Apple Intelligence跨App新功能適用於iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16系列或後續機種。針對聽寫功能，蘋果在iPhone Air、iPhone 17 Pro及後續機型上，進一步支援以裝置端模型進行更準確的辨識。

精華 FAQ

  • 照片App新增空間重構，可在拍照後虛擬調整取景角度，還有延伸工具能把畫面向外擴展，並強化清除功能，提供高品質與快速兩種修飾模式。

  • 新版Siri支援更自然的連續對話，也能跨App執行操作，並推出專屬Siri App；但初期只提供英文版，繁體中文尚未支援，需改語言才能先體驗。

  • Safari可自動按主題整理標籤頁並追蹤商品變動，行事曆能用自然語言建立事件，電話App會辨識商家通話情境並顯示相關資訊，提升生活便利性。

iOS Apple Siri

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