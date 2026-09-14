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iPhone Duo將複製第1代iPhone革命？他預言折疊機十年內市占拚過半

編譯劉忠勇／綜合外電
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葛曼認為，iPhone Duo的重要性僅次於iMac、iPod、iPad和App...
葛曼認為，iPhone Duo的重要性僅次於iMac、iPod、iPad和Apple Watch等蘋果經典產品。(路透)

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周亮相，可望成為改變智慧手機市場的重要產品。以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）預言，iPhone Duo不只可能迅速成為折疊手機市場主流，更可能像第一代iPhone當年帶動智慧手機普及一樣，讓折疊手機在未來十年逐漸取代傳統直立式手機，成為市場新常態。

葛曼認為，iPhone Duo的重要性僅次於iMac、iPod、iPad和Apple Watch等蘋果經典產品。相較其他折疊手機，Duo在軟體、材質和耐用度都有明顯提升，蘋果也從一開始就掌握消費者真正需要什麼，主打影音、遊戲和攝影，並利用雙螢幕增加相機、FaceTime、待機小工具和鬧鐘等功能。

目前折疊手機僅占全球智慧手機出貨量約2%，但葛曼預測，iPhone Duo上市後，蘋果銷量加上競爭對手跟進採用類似設計，將迅速擴大這類產品的市場。他甚至預測，十年內折疊手機可能占新手機銷量過半，成為可兼具手機、平板甚至部分筆電功能的主要行動裝置。

最大障礙仍是價格。iPhone Duo售價1,999美元起，比兩支一般iPhone加起來還貴。不過，隨著技術成本下降和蘋果租賃方案未來擴展至美國以外市場，售價門檻可望逐步降低。

蘋果未來也可能把Duo擴展成完整產品系列，例如螢幕更大的iPhone Duo Max，以及價格較低或採上下折疊設計的Duo SE、Duo mini。葛曼預測，明年初iPhone Duo就可能成為市場最主要的折疊手機，甚至因需求過熱而嚴重缺貨。

他認為，iPhone Duo真正的影響力不在蘋果能獨占折疊手機市場，而是迫使整個手機產業加碼投入，最終讓折疊手機從少數人的昂貴新玩具，變成下一代智慧手機的主流形態。

精華 FAQ

  • 葛曼認為iPhone Duo不只是蘋果新產品，更可能成為折疊手機普及的關鍵。它有機會帶動蘋果與競爭對手一起擴大投入，讓折疊機從小眾昂貴產品，轉向主流市場。

  • 葛曼指出，iPhone Duo在軟體整合、材質選用與耐用度方面都更成熟，並針對影音、遊戲與攝影做設計，還透過雙螢幕強化相機、FaceTime、待機小工具與鬧鐘等功能。

  • 目前最大障礙是價格，iPhone Duo起售價高達1,999美元。葛曼認為，隨著技術成本下降，加上蘋果租賃方案未來擴大到美國以外市場，門檻才可能逐步降低。

iPhone Apple Watch

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