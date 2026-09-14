iPhone Duo將複製第1代iPhone革命？他預言折疊機十年內市占拚過半

葛曼認為，iPhone Duo的重要性僅次於iMac、iPod、iPad和Apple Watch等蘋果經典產品。(路透)

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周亮相，可望成為改變智慧手機市場的重要產品。以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）預言，iPhone Duo不只可能迅速成為折疊手機市場主流，更可能像第一代iPhone當年帶動智慧手機普及一樣，讓折疊手機在未來十年逐漸取代傳統直立式手機，成為市場新常態。

葛曼認為，iPhone Duo的重要性僅次於iMac、iPod、iPad和Apple Watch 等蘋果經典產品。相較其他折疊手機，Duo在軟體、材質和耐用度都有明顯提升，蘋果也從一開始就掌握消費者真正需要什麼，主打影音、遊戲和攝影，並利用雙螢幕增加相機、FaceTime、待機小工具和鬧鐘等功能。

目前折疊手機僅占全球智慧手機出貨量約2%，但葛曼預測，iPhone Duo上市後，蘋果銷量加上競爭對手跟進採用類似設計，將迅速擴大這類產品的市場。他甚至預測，十年內折疊手機可能占新手機銷量過半，成為可兼具手機、平板甚至部分筆電功能的主要行動裝置。

最大障礙仍是價格。iPhone Duo售價1,999美元起，比兩支一般iPhone加起來還貴。不過，隨著技術成本下降和蘋果租賃方案未來擴展至美國以外市場，售價門檻可望逐步降低。

蘋果未來也可能把Duo擴展成完整產品系列，例如螢幕更大的iPhone Duo Max，以及價格較低或採上下折疊設計的Duo SE、Duo mini。葛曼預測，明年初iPhone Duo就可能成為市場最主要的折疊手機，甚至因需求過熱而嚴重缺貨。

他認為，iPhone Duo真正的影響力不在蘋果能獨占折疊手機市場，而是迫使整個手機產業加碼投入，最終讓折疊手機從少數人的昂貴新玩具，變成下一代智慧手機的主流形態。