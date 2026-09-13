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三星找來「山寨版庫克」代言自家摺疊機 稱這才是最棒手機

TVBS新聞網／編譯：李庭宇
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蘋果公司執行長庫克於9月1日正式卸任。（美聯社）
蘋果公司執行長庫克於9月1日正式卸任。（美聯社）

自從蘋果（Apple）推出首款摺疊手機 iPhone Duo 後，三星（Samsung）便頻頻動作「提醒」外界其在摺疊機領域的先驅地位。近日三星再出奇招，竟真的請來名為提姆·庫克（Tim Cook）的男子拍攝 Galaxy Z Fold8 廣告，藉由與蘋果前執行長撞名的幽默手法大玩行銷梗，引發科技圈與網友熱烈討論。

在這支新發表的宣傳影片中，三星甚至直接將標題定為「Tim Cook 有件事要宣布，而且這次終於是關於 Galaxy」。影片主角不僅與蘋果前執行長同名同姓，眼鏡與整體穿搭風格也顯然刻意向庫克平常的經典造型致敬。

這位「庫克在影片一開場，便用極具蘋果發表會風格的語調說道：「有了這支手機，一切都改變了，未來已經降臨。」隨後他大讚 Galaxy Z Fold8 兼具輕巧便攜與大螢幕優勢，甚至直言這是自己「用過最好的手機」，嘲諷與幽默意味十足。

▲ 影片來源：Youtube平台@samsungnewzealand（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事實上，這位出現在影片中的主角並非果粉所熟悉的蘋果高層，而是一名來自紐西蘭的房仲業者。由於外型與庫克頗有幾分神似，加上同名同姓的巧合，讓這支廣告一發布就迅速在網路發酵。

影片曝光後，不少網友被三星這波幽默操作逗樂，紛紛留言大讚「很會」、「這個梗給過」、「還真的有點像庫克」；然而也有部分網友並不買單，反過來批評三星「只會嘲諷競爭對手」。

紐西蘭庫克則在臉書上表示「這次跟我平常的日常工作有點不一樣！ 看來三星覺得我不光只是了解房子，還能勝任其他工作！很高興能參與這次宣傳活動，真是一次很棒又充滿樂趣的體驗！」

事實上，三星過去就相當擅長透過廣告創作話題來拿蘋果開玩笑，特別是在摺疊手機市場的發展上，曾多次公開調侃對手遲遲沒有推出相關產品。

隨著 iPhone Duo 正式發表，Samsung 自然沒有放過這個熱門話題，持續透過創意廣告強調自己早就深耕摺疊手機市場。這類科技品牌之間的互相調侃與互虧在業界早已見怪不怪，多數消費者也僅當作有趣的行銷話題來看待。

庫克「跳槽」代言三星摺疊機？稱這才是最棒手機

TVBS新聞網

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