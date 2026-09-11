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Apple Watch健康功能大進化 「音訊智慧」新AI功能令人期待

記者黃筱晴／即時報導
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全新聲音智慧功能，其中Shazam可立即偵測使用者周遭播放的音樂，並自動在「智慧...
全新聲音智慧功能，其中Shazam可立即偵測使用者周遭播放的音樂，並自動在「智慧型堆疊」中的「音樂辨識」小工具上顯示歌名和歌手。（圖／Apple提供）

Apple秋季發表會上，大家的目光焦點都被話題十足的iPhone Duo所吸引，但其實Apple Watch的功能更新也默默帶來不小的驚喜。全新推出的Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，升級全新「健康感測系統」，並首度導入「音訊智慧」（Audio Intelligence）應用，進一步提升Apple Watch在健康管理與日常智慧輔助的作用。

這次健康感測功能迎來歷代最具突破性的更新，Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4採用全新感測架構，光學心率感測器換上尺寸更大且更節能的綠色LED，並搭配2倍數量採用環繞排列的梯形光電二極體，實現全天候每5秒連續測量心率與心率變異（HRV），卻不犧牲既有的全天候電池續航力。這項技術經過涵蓋逾1,000名不同背景參與者的嚴謹科學研究驗證，將其準確度與市面上主流智慧手表及穿戴裝置進行比對，證實具備穿戴式裝置中最精準的心率感測表現。

透過更高頻率的HRV量測，Apple Watch能更細緻地辨別日常壓力與體能恢復狀態，進一步提供使用者全新0至10分呈現體能狀態的「準備指數」。系統會綜合分析睡眠分數、近期活動負荷與日間生命徵象，並即時動態調整分數，提供「恢復」、「量力而為」、「準備就緒」或「全力以赴」等明確建議，給予使用者每日行程安排與運動訓練的最佳指引。

而另一項令人好奇的亮點則是全新S11晶片運算架構所驅動的「音訊智慧」應用，包含4大功能：支援離線獨立運作的「聲音辨識」、更快速的Shazam音樂辨識，以及令人驚豔的Siri對話摘要（Siri Recap）與即時倒轉回顧（Live Rewind）。其中Siri對話摘要能自動理解周遭交流並生成重點筆記，協助使用者專注當下；即時倒轉回顧則只需按2下數位表冠，便能立即將過去15秒的談話內容轉化為純文字顯示在螢幕上，方便臨時記錄食譜、專有名詞或他人推薦的書單。

在提供便利對話輔助的同時，Apple也以始終堅持的隱私原則化解外界對設備是否「隨時在聽」的疑慮。「音訊智慧」功能架構的核心建立在S11晶片內建的「安全隔離區」內，宛如原始音訊專用的暫存緩衝區，音訊進入後會不斷被新音訊覆蓋，絕不寫入實體檔案，更不會儲存任何錄音檔。作業系統、第三方應用程式、使用者本人甚至官方人員皆無法存取原始音訊，離開隔離區的僅有文字通知或聲學特徵碼，原始聲音在處理完畢後便立即銷毀。

所有音訊智慧功能皆預設關閉，使用者需自行開啟，並可自訂啟用時間與地點，例如設定僅在平常日、上班時間或特定辦公場所運作，亦可在控制中心隨時一鍵關閉。系統產出的文字摘要在7天後若未手動儲存便會自動刪除，同步至iCloud亦全程採用端對端加密。

此次Apple Watch在外觀與材質上也有新意，Apple Watch Series 12鋁金屬表款推出全新深古銅色，以及黑色、淺金色與太空灰色，鈦金屬款則提供原色與全新燦金色；更令人驚喜的是，好幾年沒看到的的精密陶瓷表殼正式於Series 12回歸，帶來珍珠白與夜藍色選擇。

專為極限環境打造的Apple Watch Ultra 4則迎來室外體能訓練最長45小時的續航表現，除了原色與黑色鈦金屬外，亦推出全新半透明海洋表帶；同步亮相的Apple Watch Hermès系列則獻上具備延伸調整結構的Grand H鈦金屬表帶，滿足專業潛水與奢華穿搭需求。

Apple Watch Series 12推出身體狀態「準備指數」，幫助使用者判...
Apple Watch Series 12推出身體狀態「準備指數」，幫助使用者判斷如何安排當天的活動。（記者黃筱晴／攝影）

「準備指數」會分析使用者的近期活動、訓練負荷、生命徵象和睡眠分數，然後每天提供0...
「準備指數」會分析使用者的近期活動、訓練負荷、生命徵象和睡眠分數，然後每天提供0至10分的單一評分，並搭配明確可執行的實用建議：「恢復」、「量力而為」、「準備就緒」或「全力以赴」。（圖／Apple提供）

Apple Watch Series 12現在全天候每5秒測量1次心率。使用者可...
Apple Watch Series 12現在全天候每5秒測量1次心率。使用者可透過更新版「心率」app或全新的錶面複雜功能，隨時一眼查看即時心率。（記者黃筱晴／攝影）

Apple Watch Series 12帶來穿戴式裝置中最精準的心率感測功能，...
Apple Watch Series 12帶來穿戴式裝置中最精準的心率感測功能，能以更高頻率測量心率和心率變異，並提供身體狀態「準備指數」。（圖／Apple提供）

新款Apple Watch能以更高頻率測量心率和心率變異，供使用者切換查看夜間與...
新款Apple Watch能以更高頻率測量心率和心率變異，供使用者切換查看夜間與日間指標，並有機會在整夜測量指標還未顯示異狀前，早一步察覺健康狀況的變化。（圖／Apple提供）

精華 FAQ

  • Series 12採用全新感測架構，光學心率感測器改用更大、更節能的綠色LED，並搭配2倍數量的梯形光電二極體，可每5秒連續量測心率與HRV，且不影響續航。

  • 音訊智慧包含離線聲音辨識、Shazam、Siri對話摘要與Live Rewind。它能自動整理重點、快速辨識音樂，還可回顧過去15秒對話，方便記錄資訊。

  • 音訊智慧核心在S11晶片的安全隔離區內運作，原始音訊不寫入檔案也不保留錄音，僅輸出文字或特徵碼；功能預設關閉，摘要7天後未儲存會自動刪除。

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