新聞設計大師：AI寫不出「我在現場」 人類才是控制者

賈西亞博士認為，人類的情感體驗、創造力與感受，是機器人永遠無法比擬跟具備的能力。（記者季相儒／攝影）

「AI會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信AI就是人類文明的終結。」全球知名新聞設計師、美國哥倫比亞 大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士(Dr.Mario García)，9日在台北發表演講指出，人們對AI的恐懼從未停歇，但「人類才是控制者」，正是那些關於傷疤、記憶與生命的感性經驗及創新能力，讓人類無可取代。

賈西亞應聯合報75周年社慶活動邀請，在台北以「手機與AI如何改變我們說故事的方式」為題發表演說，吸引超過200名媒體學者和媒體人士與會聆聽。

賈西亞對台灣人高度投入數位世界的程度印象深刻。他指出，台灣的網路參與度位居全球前段，台灣民眾「新聞迴避」的比率卻不到兩成、遠低於全球平均。

「如今，新聞業正處於兩場革命的中心」，賈西亞說，一是「手機優先」帶來的敘事革命，二是人工智慧的崛起，不僅改變讀者接收資訊的方式，也重新定義新聞內容的生產流程與敘事邏輯。第一場革命源於閱讀習慣的根本轉變。賈西亞指出，如今超過九成的新聞是在垂直介面中閱讀，但七成五內容仍以橫向設計，新聞必須依照不同載具與閱讀需求重新設計。

第二場革命則是AI技術的快速發展。賈西亞認為，AI改變的不只是「如何寫報導」，AI生成內容過程中產生的「幻覺」，更動搖新聞最核心的真實與信任。

但賈西亞並不否定AI的價值，他認為，AI最好的用途有兩種，一是把它當成「24小時的起重機」，協助處理大量數據研究與繁重工作；二是把AI當成「思考夥伴」，協助腦力激盪、發想內容。不過，人類必須主導對話，而不是變得像機器人一樣思考。

賈西亞表示，真正的創新，來自於將原本看似毫無關聯的事物連結在一起。他舉蘋果創辦人喬布斯為例，喬布斯曾修習日本古典書法課程，這段經驗後來啟發蘋果產品的字體與美學設計，背後關鍵正是人類獨有的生命經驗與感知。賈西亞強調，「AI有能力寫出一篇文筆完美的敘事，但永遠寫不出『我在現場』的報導」。