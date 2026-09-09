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Pixel Watch 5實測亮點 Gemini助理反應更快 健康管理也有AI幫你把關

記者黃筱晴／即時報導
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內建的健身課程功能相當實用，非常適合需要教練指導訓練的用戶。（記者黃筱晴／攝影）
內建的健身課程功能相當實用，非常適合需要教練指導訓練的用戶。（記者黃筱晴／攝影）

Google全新智慧手錶Pixel Watch 5正式登場，新機延續經典的圓弧水滴造型錶身設計，雖然單看外觀有點難在第一時間察覺跟前代機種的差異，但在規格上，核心處理器換上Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2與高能效雙晶片架構，記憶體提升50%、CPU效能增強12%，帶動整體運作速度加快20%，這一切的升級，都是為了替全新Gemini Intelligence與進階健康AI模型鋪路，幫助用戶將AI深度融合於日常生活與長期健康管理之中。

AI進化第一個最明顯的感受，是更即時的Gemini助理體驗，在Pixel Watch 5上只要抬手即可呼叫Gemini，無論是連續追問天氣、快速發送訊息、查詢行事曆，甚至指示手錶控制智慧家庭裝置，語意理解與執行流暢度都大幅提升。此外，全新的「主動式通知」更是將AI預測發揮得更貼近生活需求，手錶能依據當前情境、即時路況與使用者的日常習慣，主動跳出提醒，不再只是被動接收手機推播的延伸螢幕。

在健康監測方面，Pixel Watch 5全新的「健康守護」功能（Health Guardian），只要配戴手錶滿1個月，即可收到你的每月健康守護趨勢摘要，內含睡眠呼吸品質、血壓趨勢以及胰島素阻抗趨勢，是Google結合數十億分鐘去識別化的感測器數據進行基礎模型訓練，並通過臨床標準驗證，所得出的健康參考數據。

加上原本各項日常健康指標，除了手錶偵測到的各項專業數據，更會轉化為口語化的觀察描述，無論是昨夜的深度睡眠分佈，還是今日自行車訓練後心率表現，打開App都會用白話易懂的方式解析身體狀態，並提供具體的改善建議。

而訂閱Google Health Premium使用者，還可以隨時從手機App介面下方的對話框，隨時向Google Health Coach開口發問，就像隨身的健康顧問、健身教練一樣，無論是「昨晚睡不好今天該怎麼調整運動強度？」或是「重訓後肌肉酸痛該補充什麼飲食？」，AI教練都能立即解答各種健康疑難雜症。對於剛接觸運動的健身初心者，或是容易犯懶、需要有個小幫手在旁隨時督促與給予回饋的使用者來說，這種雙向互動、有人陪伴的感覺讓人更有動力持續下去，也讓手錶從單純的被動記錄工具，升級為真正懂你的專屬健康顧問。如果你有訂閱Google AI Pro服務，或是購買Pixel Watch 5，也可獲得3個月Google Health Premium免費試用資格。

除了助理與健康大腦的升級，日常應用的AI整合也讓手錶更具實用性。備受好評的Pixel「錄音工具」現在在手錶上也能快速啟用，無論是開會靈光一閃、隨手記錄待辦事項，輕觸錶面即可立即收音，並能無縫同步回手機，更方便進行AI逐字稿轉錄與重點摘要等延伸動作。

在連線與周邊整合上，內建的超寬頻（UWB）晶片大幅強化了手錶解鎖的感應精準度與安全性，靠近手機時解鎖反應更靈敏。運動追蹤方面則導入了全新雙頻GPS架構，在過往可能遇到訊號遮蔽的環境下，路線漂移情況獲得顯著改善。電池續航力維持大約一天半的時間，雖然等於還是得天天充電，但搭配快速充電，每晚洗澡時間的空檔即可補足整天所需電量。

總結來說，如果你手上已經戴著上一代手錶，Pixel Watch 5可能很難讓你立刻有非換不可的衝動。但若是你正戴著更早期的舊款Pixel手錶、正考慮踏入Google生態系，或是對擁有隨問隨答的專屬健康教練有強烈需求，Pixel Watch 5應該可以讓你感受到截然不同的陪伴感。再加上Google各項AI功能的加持，是最適合Pixel用戶的智慧夥伴。

對女性用戶來說，經期健康也是非常實用的功能。（記者黃筱晴／攝影）
對女性用戶來說，經期健康也是非常實用的功能。（記者黃筱晴／攝影）

手錶偵測到的各項專業數據，會轉化為口語化的觀察描述，讓使用者更容易理解與調整。（...
手錶偵測到的各項專業數據，會轉化為口語化的觀察描述，讓使用者更容易理解與調整。（記者黃筱晴／攝影）

Pixel Watch 5延續與先前相同的經典圓弧水滴造型錶身設計。（記者黃筱晴...
Pixel Watch 5延續與先前相同的經典圓弧水滴造型錶身設計。（記者黃筱晴／攝影）

透過手機的健康App，可以隨時檢視詳盡的生理數據。（記者黃筱晴／攝影）
透過手機的健康App，可以隨時檢視詳盡的生理數據。（記者黃筱晴／攝影）

除了詳盡的健康數據，Google Health Premium使用者，還可以隨時...
除了詳盡的健康數據，Google Health Premium使用者，還可以隨時從手機App介面下方的對話框，隨時向Google Health Coach開口發問。（記者黃筱晴／攝影）

Pixel Watch 5維持與前一代相同的側邊充電模式，充電時也能隨時查看錶面...
Pixel Watch 5維持與前一代相同的側邊充電模式，充電時也能隨時查看錶面資訊。（記者黃筱晴／攝影）

Pixel Watch 5提供41mm和45mm共2種尺寸，並皆有Wi-Fi與L...
Pixel Watch 5提供41mm和45mm共2種尺寸，並皆有Wi-Fi與LTE連線2種版本。（記者黃筱晴／攝影）

透過Gemini技術，Google Health Coach以對話方式，將健康與...
透過Gemini技術，Google Health Coach以對話方式，將健康與健身數據轉化為具體健身計畫建議，並同步顯示於手錶上。（記者黃筱晴／攝影）

精華 FAQ

  • 最明顯的是Gemini助理反應更即時，抬手即可呼叫，連續追問、發訊息、查行事曆與控制智慧家庭都更流暢，語意理解與執行速度也明顯提升。

  • 健康守護會在配戴滿1個月後提供每月健康趨勢摘要，內容包含睡眠呼吸品質、血壓趨勢與胰島素阻抗趨勢，並以臨床標準驗證後作為健康參考。

  • 若你是舊款Pixel手錶用戶、想加入Google生態系，或需要隨問隨答的AI健康教練，Pixel Watch 5會特別有吸引力，因為它兼具助理、健康與日常整合能力。

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