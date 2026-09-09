Meta推出個人化AI代理人Muse 稱所有人都可快速上手

Meta推出個人智慧代理App Muse，所有人都可快速上手。(圖／Meta提供)

Meta 今日宣布，在美國推出全球第一款個人AI智慧代理App Muse。Meta表示，Muse的設計貼近大家的溝通習慣，與它互動就像傳訊息給另一個人一樣自然，可在Muse App中直接使用，也可直接在WhatsApp 上對話。透過直覺地操作流程，使用者只要說出需求，Muse便會著手執行。

Meta表示，Muse既能處理寄送電子郵件、預訂旅程等日常任務，也能處理長期與複雜的任務。當使用者提出某項任務，Muse 會協助擬定個人化計畫、統籌時間與資源，並自主推進進度。過程中，它能開啟瀏覽器、填寫表單，甚至代為協商。

面對耗時較長的任務，即使使用者已關閉應用程式，Muse仍會持續作業；一旦情況有變，或需要取得同意時，例如寄出電子郵件或開始購買前，Muse也將主動回報。它讓使用者以更少的心力換取更好的成果：把車賣出更漂亮的價格、把訂單的金額將低，或隨著生活步調變化即時調整健身計畫。

在付款流程，Muse可透過由Stripe打造的Link完成結帳，並成為首款納入Link購物保障的AI智慧代理，符合條件的購買可享商品損壞或遺失保障、降價補償、免手續費退貨與退貨保證，且完全免費。

Link會為智慧代理設計的錢包會產生一次性使用的虛擬卡號，讓真實卡片資訊不致外流，安心在網路上完成消費。Shop Pay也將於近期加入成為另一種付款選擇，同時將支援1Password，讓Muse能運用使用者既有的登入資訊。

Muse也會記住對使用者而言重要的事，因此能主動提出建議，並依據使用者僅提過一次的細節採取行動。Muse可以將使用者在 Instagram收藏的食譜Reels整理成採購清單、為晚宴規劃菜單，並在寄出邀請前，先想起朋友們的飲食禁忌。

Meta指出，個人智慧代理需要一種全新型態的安全電腦，因此，Meta打造全新的Muse安全虛擬機器，內建業界首見的隱私、安全與資安防護機制，是其他智慧代理所無法提供的，Muse運行於雲端上專屬的獨立電腦，並經過完整隔離，其他人的智慧代理無法觸及。Muse就存在於此，使用者所連結的任何服務，其資料與憑證也都安全儲存於此。

而在用戶的個人資料上面，Meta表示，Muse看不到使用者的密碼與付款方式。使用者提供的任何憑證都會存入安全儲存空間，讓Muse得以使用卻無法讀取，包括使用者自行在瀏覽器中輸入的密碼。

執行寄送電子郵件、進行購買等關鍵操作前，Muse都會先向使用者確認；同時完整呈現稽核紀錄，讓使用者清楚掌握它已完成，以及即將進行的每一項行動。

使用者可自行決定Muse連結哪些App，以及開放多少權限。以電子郵件為例，使用者可設定Muse的權限範圍，例如僅讀取郵件，或也可以代為寄送。

Meta表示，Muse不會將使用者的對話內容，或其虛擬機器中的資料，分享給Meta的廣告系統。Muse會記住對使用者重要的事，而使用者也隨時可以要求它「忘記」特定內容。

今年稍晚，Meta將推出Muse機密虛擬機器。屆時整個虛擬機器，無論是使用者的資料，或與Muse的所有對話，都將以僅由使用者持有的金鑰加密，Meta也無法存取。

Muse即日起於美國的iOS、Android與Muse.ai陸續推出，並將於近期登上Meta的AI智慧眼鏡。大多數功能免費提供，另有訂閱方案，讓希望進一步發揮其效益的使用者選擇。