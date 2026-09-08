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OpenAI稱AI花88小時破解百萬元數學難題 遭質疑涉及他人未公開研究

編譯周辰陽／即時報導
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OpenAI聲稱，該公司的人工智慧（AI）已解決一項數學界的千禧年大獎難題，卻遭...
OpenAI聲稱，該公司的人工智慧（AI）已解決一項數學界的千禧年大獎難題，卻遭質疑是否涉及其他數學家尚未公開的研究成果。圖為示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：OpenAI稱其AI僅花88小時破解納維－斯托克斯難題。
  • 重點二：該成果尚未經獨立驗證，也未獲克雷數學研究所認可。
  • 重點三：外界質疑研究可能涉及他人未公開成果與資料。

OpenAI表示，該公司的人工智慧（AI）已解決千禧年大獎難題（Millennium Prize Problems）之一的「納維－斯托克斯存在性與光滑性」（Navier–Stokes existence and smoothness）。這可能是一項歷史性突破，卻因外界質疑是否涉及其他數學家尚未公開的研究成果而蒙上陰影。

Axios報導，OpenAI 8日表示，該公司研究人員1日聽聞有兩項千禧年大獎難題已獲解決的傳聞，因此啟用新的內部模型挑戰其餘難題。其中一款「能力顯著超越GPT-6 Astra」的內部模型提出一項證明，顯示三維納維－斯托克斯方程式（Navier–Stokes equations）可能在有限時間內產生奇點。

納維－斯托克斯方程式有助於解釋流體如何運動，可用來深入了解從血液循環到天氣型態等各種現象。OpenAI高層表示，公司投入龐大算力，動用約1萬個代理（agents）挑戰這項難題，成本達「數百萬美元」，僅花88小時便找到解法。

英國廣播公司報導，OpenAI的解法尚未經過獨立驗證，也尚未獲得負責千禧年大獎的克雷數學研究所（The Clay Mathematics Institute）公開認可，同時觸及AI輔助科學研究的核心信任問題：研究人員能否安全使用頂尖AI實驗室的工具，進行尚未公開的研究。

紐約大學（NYU）數學家巴克馬斯特（Tristan Buckmaster）與Anthropic研究員阿爾珀格（Levent Alpöge）一直在進行密切相關的流體動力學研究。巴克馬斯特公開質疑，OpenAI是否從兩人的研究得知這個方向後，便迅速沿著這條路線展開研究，也對私人Codex資料是否可能在其中發揮作用提出疑慮。

巴克馬斯特還指控，OpenAI研究員布貝克（Sébastien Bubeck）因阿爾珀格任職於OpenAI最大競爭對手Anthropic，曾施壓要求將他從作者名單中移除。巴克馬斯特表示，當他揚言公開雙方的互動內容時，布貝克據稱回應：「你為什麼要毀掉自己的職業生涯？」

這場爭議也引發利用AI工具完成的研究成果究竟歸誰所有，以及AI實驗室是否正與自己的客戶競爭等問題。OpenAI表示，在進行這項證明的過程中，並未存取巴克馬斯特或阿爾珀格的特定使用者資料，但無法完全排除間接關聯，「雖然可能性不高，但我們無法排除從他們使用我們產品時取得的去識別化資料，曾協助改善我們的模型。」

OpenAI無意申領100萬美元的千禧年大獎，而是將這項成果定位為旗下最先進系統能力迅速提升的證明。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則在X發文表示：「現在我們已經能看到他們的研究，雙方採取的方法看起來並不相同。」但他也承認，OpenAI是在聽聞Anthropic的模型據傳已解決一項重大數學難題後，才啟動這項研究，「我們很好奇，我們的模型是否也能做到。」

精華 FAQ

  • OpenAI表示，其人工智慧解決的是千禧年大獎難題之一的納維－斯托克斯存在性與光滑性問題，核心涉及三維流體方程式是否會在有限時間內產生奇點。

  • 因為這項解法尚未經過獨立驗證，也未獲克雷數學研究所認可；同時有數學家質疑，OpenAI可能接觸或間接受到他人未公開研究方向影響。

  • OpenAI並無意申領100萬美元獎金，而是把成果視為模型能力躍升的證明；執行長也承認，研究是在聽聞相關傳聞後才啟動。

人工智慧 OpenAI

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